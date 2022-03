Frühjahrs-Update für den Homemanager für Homebridge

Die App Homemanager für Homebridg‪e ist auch in diesem Jahr wieder mit einem umfangreichen Frühlings-Update am Start. Die neue Version 4.0 hat diverse Funktionserweiterungen und Verbesserungen im Gepäck, so wird jetzt beispielsweise die Anmeldung bei Homebridge-Systemen unterstützt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung voraussetzen und es es wurden insbesondere die Möglichkeiten beim Umgang mit Plugins deutlich erweitert.

Die vollständigen Update-Hinweise hängen wir unten an. Zunächst wollen wir aber auf die Grundfunktionen des Homemanager für Homebridge eingehen und damit verbunden zunächst ein paar Worte zu Homebridge an sich verlieren. Der Name der Anwendung beschreibt die Funktion eigentlich schon ganz treffend, so ist es mithilfe des Open-Source-Projekts möglich, Geräte, die von Haus aus nicht mit HomeKit kompatibel sind, mit dem Apple-System zu verbinden.

Homebridge ist quasi ein virtueller HomeKit-Hub, der als Serveranwendung rund um die Uhr läuft. Dementsprechend benötigt ihr hier zunächst entsprechende Hardware, bestenfalls ein NAS-System oder einen Raspberry Pie, wer mag, kann aber auch einen Mac oder Windows-Rechner als Homebridge-Server laufen lassen.

Eure Homebridge-Installation wird dann über eine von der Anwendung generierten HomeKit-Code wie ein reguläres HomeKit-Gerät mit dem Apple-System verbunden und bindet das nicht offiziell unterstützte Zubehör mithilfe von Plugins ein, die von freien Entwicklern geschrieben werden. Aktuell stehen davon mehr als 2.000 verschiedene zur Verfügung.

Neu mit Homemanager für Homebridge 4.0

An dieser Stelle kommt der Homemanager für Homebridg‪e ins Spiel. Zwar lässt sich jede Homebridge-Installation über eine Weboberfläche verwalten, der Homemanager bietet hierfür aber eine App-basierte und insbesondere auf dem iPhone deutlich ansprechendere Alternative. Auf diese Weise lassen sich dann beispielsweise komfortabel auch Plugins installieren, konfigurieren oder aktualisieren.

Homemanager kann kostenlos geladen und zwei Wochen lang ausprobiert werden. Im Anschluss bietet der Entwickler zwei verschiedene Lizenzmodelle zum Einmalkauf an. Die Basisversion für maximal einen Server koset 4,99 Euro und die Pro-Variante ohne Nutzungsbegrenzung ist für 10,99 Euro erhältlich.

Mit der aktuellen Version 4.0 bringt die Homemanager-App folgende Funktionserweiterungen und Verbesserungen: