Landtagswahl im Saarland: Wahl-O-Mat-App ist bereit

Im Vergleich zum vergangenen Jahr stehen 2022 hierzulande vergleichsweise wenig Wahlen an. Lediglich in vier Bundesländern wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Der Startschuss fällt am 27. März im Saarland und mit dem nötigen Vorlauf steht die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Wahl-O-Mat-App jetzt in einer neuen Version zum Download bereit.

Der Wahl-O-Mat integriert in der neuen Version 5.0.9 die für den persönlichen Wahlcheck erforderlichen, themenbezogenen Fragestellungen mit Blick auf die kommende Landtagswahl im Saarland. Alternativ stehen die Fragen zur Saarland-Wahl 2022 sowie eine Sammlung mit Infos und Fakten rund um diesen Termin auch auf der Wahl-O-Mat-Webseite zum Abruf bereit.

Auch die Alternative WahlSwiper zeigt sich bereits für die kommende Landtagswahl im Saarland gerüstet und nimmt einen eigenen Fragenkatalog als Grundlage für den Abgleich eurer persönliche Ansicht mit den offiziellen Standpunkten der 18 kandidierenden Parteien.

Als weitere Wahltermine stehen im laufenden Jahr noch die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein am 8. Mai, in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai und in Niedersachsen am 9. Oktober an.