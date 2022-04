Stichtag Freitag: Plex beerdigt zwei weitere Funktionen

Die Macher des Mediencenters Plex scheinen kontinuierlich damit beschäftigt zu sein, auszuprobieren, in welche Richtung sich ihr Medienserver weiterentwickeln soll. Was als einfache Ablage für Filme und Serienfolgen anfing, die diese schön sortierte, mit Metadaten und Film-Plakaten ausstattete und für den Abruf aus dem Heimnetzwerk und von Unterwegs vorbereitete, wurde in den vergangenen Jahren zum Alleskönner mit immer mehr Entertainment-Funktionen.

Stetig wachsendes Entertainment-Hub

Während Plex anfangs vor allem die Film-Enthusiasten mit aberhunderten von selbst gerippten DVDs und die Piraten mit Terabytes voll schwarzkopierter Inhalte bediente, wandelte sich das nach wie vor kostenlos nutzbare Angebot mit der Zeit in ein Eintertainment-Hub für Inhalte aller Art.

So führte Plex 2018 den Abruf von Podcasts ein, baute das Mediencenter um eine Spiele-Kategorie aus, integrierte Live-TV-Quellen und werbefinanzierte Streaming-Inhalte die sich gänzlich kostenfrei anschauen ließen. Erst in diesm Monat wurde zudem die Funktion eingegliedert, neue Inhalte beliebter Streaming-Dienste im Blick zu behalten. Plex wollte so zur Programmzeitschrift für Netflix, Disney+ und Apple TV+ werden.

Podcasts und Web-Shows verschwinden

Gleichzeitig fing das verantwortliche Entwickler-Team damit an, schon länger verfügbare Features wieder zu entfernen. Mit Zunahme der Komplexität, wollte man sich wieder etwas Bewegungsspielraum schaffen. So verschwand zuletzt die Watch-Later-Funktion, mit der sich YouTube-Videos und andere Web-Inhalte zum späteren Schauen markieren lassen konnten.

Morgen wird Plex die Podcasts-Funktion und den Zugriff auf sogenannte Web-Shows abschaffen. Im Rahmen der ständigen Bemühungen, die eigene Zeit und Energie so zu verwenden, dass diese der Community am besten dient, so die Entwickler, habe man sich entschlossen, die Unterstützung für Podcasts in Plex ersatzlos zu streichen.