IKEA bietet Kombi-Ladegeräte für USB-C und USB-A an

IKEA hat zwei neue Kombi-Ladegeräte mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen im Programm. Das Modell ÅSKSTORM 23 Watt kostet 9,99 Euro und wir direkt in der Steckdose platziert. Das Tischladegerät ÅSKSTORM 40 Watt schlägt mit 19,99 Euro zu Buche.

Abhängig von Form und Farbe unterscheiden sich die beiden Geräte auch in der Gesamtleitung und Zahl ihrer Steckplätze. Die technischen Daten hängen wir unten an. Beide Netzteile sind bei IKEA ab Lager verfügbar. Ergänzend dazu bietet IKEA schon geraume Zeit auch Ladekabel und weiteres Smartphone-Zubehör an.

ÅSKSTORM 23 Watt – Technische Daten:

2 Anschlüsse: 1 x USB-A und 1 x USB-C.

Maximale Ausgangsleistung USB-C-Port: 18W.

Maximale Ausgangsleistung USB-A-Port: 5W.

Gesamtleistung von 23W.

Das USB-Ladegerät erkennt das verbundene Gerät und passt die Ausgangsleistung entsprechend an.

Länge: 74 mm, Breite: 57 mm, Höhe: 28 mm.

Mit Überstromschutz, Kurzschluss-Schutzschaltung und Überhitzungsschutz ausgerüstet.

ÅSKSTORM 40 Watt – Technische Daten:

3 Anschlüsse: 2 x USB-A und 1 x USB-C.

Maximale Ausgangsleistung USB-C-Port: 30W.

Maximale Ausgangsleistung pro USB-A-Port: 5W.

Gesamtleistung von 40W.

Das USB-Ladegerät erkennt das verbundene Gerät und passt die Ausgangsleistung entsprechend an.

Länge: 95 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 23 mm.

Kabellänge: 1,5 Meter.

Mit Überstromschutz, Kurzschluss-Schutzschaltung und Überhitzungsschutz ausgerüstet.