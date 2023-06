Clean X9 Pro: Neuer eufy-Roboter setzt auf rotierende Wischmopps

Mit dem Clean X9 Pro CleanerBot ist bei eufy ein neuer Reinigungsroboter im Anmarsch, der auf ein leistungsstarkes Saugsystem in Verbindung mit rotierenden Wischmopps für die Nassreinigung setzt. eufy bringt den neuen Roboter vom 11. Juli an in den Handel. Wer das Gerät über die Webseite des Herstellers vorbestellt, bekommt auf den regulären Preis von 899 Euro einen Nachlass in Höhe von 100 Euro.

