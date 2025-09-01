Hyundai Ioniq 3 soll CarPlay Ultra bezahlbar machen

Hyundai will mit dem Ioniq 3 ein kleines und günstiges Elektroauto anbieten, das CarPlay Ultra an Bord hat. „Klein und günstig“ in einem Satz mit CarPlay Ultra ist auf jeden Fall bemerkenswert. Bislang ist CarPlay Ultra ausschließlich im Aston Martin DBX verfügbar, der zu Preisen ab 180.000 Euro angeboten wird.

Ganz im Gegensatz dazu will Hyundai den Ioniq 3 zwischen seinen beiden Kleinwagenmodellen Inster und Kona einsortieren, deren Händlerpreise bei rund 24.000 Euro beziehungsweise 38.000 Euro beginnen. Erste Informationen zu dem neuen Modell hat sich Hyundai von dem von der BBC produzierten Automagazin Top Gear entlocken lassen. Das neue Modell soll als so gut wie serienreifes Konzept erstmals auf der in der kommenden Woche in München stattfindenden Automobilmesse IAA Mobility zu sehen sein. Mit der Produktion will der Hersteller Anfang kommenden Jahres beginnen.

Aktuelles Modell des Hyundai Kona

Modernste EV-Plattform von Hyundai

Hyundai zufolge wurde der Name Ioniq 3 aufgrund der Tatsache gewählt, dass das Fahrzeug auf der modernsten EV-Plattform des Unternehmens basiert und über zahlreiche vernetzte Funktionen verfügt. Dazu zählt auch die Unterstützung von CarPlay Ultra, wobei die Nutzung der erweiterten CarPlay-Integration dem Fahrer überlassen bleibt. Die Benutzeroberfläche des Fahrzeugs böte an sich schon deutlich mehr Möglichkeiten rund um die Konfiguration und Bedienung der integrierten Anzeigen.

Laut dem Top-Gear-Bericht wird der Ioniq 3 mit Frontantrieb angeboten und Käufern die Möglichkeit bieten, zwischen zwei unterschiedlich großen Batterien zu wählen. Die kleinere Variante soll Reichweiten von rund 415 Kilometern ermöglichen, die größere etwa 585 Kilometer. Das Fahrzeug soll in weniger als acht Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und anders als die größeren Modelle der Baureihe auf ein 400-Volt-System setzen, das kostengünstiger, aber beim Laden etwas langsamer ist.

Kia EV3 als technische Basis

Der Kia EV3 soll die technische Basis liefern

Technisch basiert der Ioniq 3 offenbar auf dem EV3 der Schwestermarke Kia. Damit schließt sich dann auch wieder der Kreis zu den bisherigen Erwartungen im Zusammenhang mit CarPlay Ultra. Die Hyundai-Marken Kia und Genesis wurden als heiße Kandidaten für die ersten mit der neuen Autointegration von Apple ausgestatteten Fahrzeuge nach dem Aston Martin DBX gehandelt.