AirCard Pro: Neue „Wo ist?“-Karte mit Akku startet zum halben Preis

Der Anbieter Lululook bietet mit der AirCard Pro eine neue mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Tracker-Karte in Deutschland an, die anstelle einer Einwegbatterie mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet ist. Die Karte ist zur Markteinführung in den Farben Weiß oder Schwarz für 16,50 Euro erhältlich. Der Aktionsrabatt in Höhe von 50 Prozent wird an der Amazon-Kasse abgezogen.

Während sich die ersten mit einem Akku ausgestatteten „Wo ist?“-Karten nur mit speziellen Ladeclips oder dergleichen aufladen ließen, sind neuere Versionen dieses Zubehörs in der Regel mit Qi-Ladegeräten kompatibel. So auch die AirCard Pro. Ihr könnt die Karte mit herkömmlichen Ladepads aufladen oder auch magnetisch an einen MagSafe-Ladeständer „kleben“. Dabei muss lediglich beachtet werden, dass die Karte zentriert ausgerichtet ist. Die korrekte Position wird von einer integrierten Lade-LED angezeigt. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu fünf Monaten angegeben.

Die Karte kommt im Kreditkartenformat und passt somit in jeden Geldbeutel oder ein Kartenetui. Der Hersteller gibt die Stärke mit zwei Millimetern an, unser Messschieber zeigt mit knapp 1,9 Millimetern sogar etwas weniger – das sind etwa zweieinhalb Kreditkarten.

Standard-Funktionen von „Wo ist?“

Nach der Integration in Apples „Wo ist?“-App weist die Karte die üblichen Eigenschaften der hier hinterlegten Objekte auf. Man kann sie auf einer Karte anzeigen oder einen Ton abspielen, der bei der Suche im Nahbereich unterstützen soll. Seit iOS 17 ist es auch möglich, die in der „Wo ist?“-App hinterlegten Objekte mit anderen Apple-Nutzern zu teilen.

Eine längliche Aussparung in der Karte ermöglicht das Befestigen an einem Schlüsselbund oder ähnlichen Gegenständen. Zudem ist eine kleine Befestigungsschlaufe im Lieferumfang enthalten.

Maximal 32 Objekte in der „Wo ist?“-App

Wir wollen an dieser Stelle daran erinnern, dass Apple die maximale Anzahl der in die „Wo ist?“-App integrierten Objekte pro Apple-ID auf 32 begrenzt. Dabei ist zu beachten, dass gewöhnliche Tracker wie diese Karte oder AirTags einfach zählen, bei den AirPods aber teilweise beide Hörer und das Case einzeln gewertet werden: Die AirPods Max rechnen als ein Objekt, AirPods und AirPods Pro der 1. Generation als zwei Objekte und neuere AirPods-Modelle inklusive Hülle sogar als drei Objekte.