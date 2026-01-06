Noch weitgehend Funktionslos
Thunderbird für iOS: Lebenszeichen der Entwickler auf TestFlight
Wenn wir die Dinge sehr positiv sehen, gibt es gute Nachrichten für iPhone-Besitzer, die auf eine Mobilversion der E-Mail-Anwendung Thunderbird warten: Die Entwickler haben eine erste Testversion veröffentlicht. Das war es dann zunächst aber auch schon im Wesentlichen, denn verwenden kann man die App in der aktuellen Version definitiv nicht. Man kann das Ganze höchstens als Beleg dafür werten, dass an einer Thunderbird-App gearbeitet wird.
Wer angesichts dieser Meldung enttäuscht ist, muss sich daran erinnern lassen, dass es sich bei Thunderbird um ein freies und quelloffenes Softwareprojekt handelt, das auf die Unterstützung von Spenden und engagierten Entwicklern angewiesen ist. Das Team hinter der App betont, dass man sich von kommerziellen Anforderungen und Anreizen unabhängig halten will und jeder die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beizutragen, die Software zu verbessern.
Während man bei der aktuell über Apples TestFlight-Programm zur Verfügung gestellten Vorabversion von Thunderbird für iOS höchstens von einer frühen Alpha-Version reden kann, sollte sich dieser Zustand in absehbarer Zeit verbessern. Dem Thunderbird-Team zufolge hat man das Entwicklerteam für die App erst Anfang vergangenen Jahres zusammengestellt und die Veröffentlichung der ersten Testversion soll den Grundstock für eine stetige Weiterentwicklung und Verbesserung legen.
Wer diesen Prozess begleiten und im Rahmen des TestFlight-Programms konstruktiv zum Entstehen einer leistungsfähigen iOS-Version von Thunderbird beitragen will, kann die jeweils aktuellen Testversionen über diesen Link beziehen. Macht euch allerdings darauf gefasst, dass ihr momentan noch von diversen Platzhaltertexten begrüßt werdet und ihr vermutlich auch Probleme habt, euer E-Mail-Konto in der App einzurichten. Wir haben es mit zwei verschiedenen Mail-Anbietern nicht geschafft. Dieser Umstand kann sich jedoch schon mit dem nächsten Update für die TestFlight-Version von Thunderbird ändern.
Danke, gestern noch per Websuche geschaut, ob Thunderbird inzwischen für iOS verfügbar ist.
Einen Versuch bzw das Warten darauf ist es Wert… Danke für den Hinweis!
Es werden nur Dummymails in der Inbox angezeigt.
Aber sehr schön, dass sich dort etwas tut. Werde es weiter verfolgen.
Danke für die Info
Werde es mal anschauen….Danke
Ich bin gespannt. Mit meinem Mail-Account funktioniert es auch noch nicht (selbst gehostet). Aber schön, wenn da demnächst vielleicht mehr kommt! :-)
Weiß einer was mit TomTomGo ist in TestFlight? Scheint als ob es das nicht mehr gibt.
Is Ja schon als Desktop Anwendung gruselig wie aus dem letzten Jahrzehnt.
Klar, Optik ist alles….
Nicht alles, aber vieles
;-)
Bin froh das es zu dem Artikel kam. Damit die TestFlight Plätze befüllt werden ist das super. Freu mich drauf, wenn’s weiter geht.
Egal, ob was funktioniert oder nicht. OpenSource und unabhängig, da schaut man doch gerne mal vorbei. Ich hab die App gleich mal installiert und schaue mir den Fortschritt sehr gerne an. Ja, es geht aktuell noch wenig. Wird sich aber sicherlich ändern.
Leider nutze ich Thunderbird aktuell am Desktop nicht. Einerseits nutze ich Apple Mail am iMac, und die Web-Version an meinem Linux-Mint-Urlaubs-Notebook.
Aber am iPhone nervt mich die Apple-Mail-App aktuell etwas mit nicht synchronisieren wollen. Soll heißen, ich lösche oder verschiebe Mails am iMac in meinen beiden Mail-Konten, am iPhone sind die Mails aber noch als ungelesen in der Inbox. Erst wenn ich eine Drittanbieter-App am iPhone aufrufe, rappelt auch die native App. Ich hätte sehr gerne eine Open-Source-Version als E-Mail-App. Deshalb bin ich auf Thunderbird am iPhone sehr gespannt.
Und ja, mag sein, daß die Desktop-App etwas altbacken wirkt. E-Mail ist aber an sich auch „altbacken“. Liegt in der Natur der Sache (Zitat: Heinz Rühmann aus Hokus-Pokus).