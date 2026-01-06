Thunderbird für iOS: Lebenszeichen der Entwickler auf TestFlight

Wenn wir die Dinge sehr positiv sehen, gibt es gute Nachrichten für iPhone-Besitzer, die auf eine Mobilversion der E-Mail-Anwendung Thunderbird warten: Die Entwickler haben eine erste Testversion veröffentlicht. Das war es dann zunächst aber auch schon im Wesentlichen, denn verwenden kann man die App in der aktuellen Version definitiv nicht. Man kann das Ganze höchstens als Beleg dafür werten, dass an einer Thunderbird-App gearbeitet wird.

Wer angesichts dieser Meldung enttäuscht ist, muss sich daran erinnern lassen, dass es sich bei Thunderbird um ein freies und quelloffenes Softwareprojekt handelt, das auf die Unterstützung von Spenden und engagierten Entwicklern angewiesen ist. Das Team hinter der App betont, dass man sich von kommerziellen Anforderungen und Anreizen unabhängig halten will und jeder die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beizutragen, die Software zu verbessern.

Während man bei der aktuell über Apples TestFlight-Programm zur Verfügung gestellten Vorabversion von Thunderbird für iOS höchstens von einer frühen Alpha-Version reden kann, sollte sich dieser Zustand in absehbarer Zeit verbessern. Dem Thunderbird-Team zufolge hat man das Entwicklerteam für die App erst Anfang vergangenen Jahres zusammengestellt und die Veröffentlichung der ersten Testversion soll den Grundstock für eine stetige Weiterentwicklung und Verbesserung legen.

Noch weitgehend funktionslos

Wer diesen Prozess begleiten und im Rahmen des TestFlight-Programms konstruktiv zum Entstehen einer leistungsfähigen iOS-Version von Thunderbird beitragen will, kann die jeweils aktuellen Testversionen über diesen Link beziehen. Macht euch allerdings darauf gefasst, dass ihr momentan noch von diversen Platzhaltertexten begrüßt werdet und ihr vermutlich auch Probleme habt, euer E-Mail-Konto in der App einzurichten. Wir haben es mit zwei verschiedenen Mail-Anbietern nicht geschafft. Dieser Umstand kann sich jedoch schon mit dem nächsten Update für die TestFlight-Version von Thunderbird ändern.