Hörbuch-Flatrate BookBeat: Große Abo-Variante wird teurer

Der Hörbuch-Streamingdienst BookBeat dreht an der Preisschraube. Während das BookBeat-Abo in der Basisversion weiterhin für 9,99 Euro im Monat zu haben ist, fallen für das Premium-Abo monatlich jetzt 16,99 Euro statt bislang 14,99 Euro an. BookBeat hat sein Angebot zuletzt im vergangenen Sommer überarbeitet, damals wurde das zuvor zum Monatspreis von 19,99 Euro erhältliche Abo ohne Zeitbegrenzung gestrichen.

BookBeat bietet inzwischen nur noch die beiden Abo-Varianten „Basis“ und „Premium“ an, die sich in der damit verbundenen monatlichen Nutzungszeit unterscheiden. Basis-Abonnenten können den Hörbuchdienst bis zu 25 Stunden im Monat verwenden, im Premium-Abo sind 100 Hörstunden im Monat inklusive. Die Anzahl der während dieser Zeiten gespielten Titel ist dabei komplett egal, insgesamt hat BookBeat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 800.000 Hörbücher und E-Books im Programm.

Nur per App für iPhone, iPad und Apple Watch

Der Zugriff auf das Hörbuch-Angebot von BookBeat ist ausschließlich von Mobilgeräten aus möglich. Die BookBeat-App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Die in Apples App Store erhältliche Variante ist neben dem iPhone auch für das iPad und die Apple Watch optimiert. Das Streaming von der Apple-Uhr aus ist entweder über eine direkte Internet-Verbindung der Apple Watch möglich, oder man lädt die gewünschten Bücher vorab über das iPhone auf die Uhr. Anschließend lässt sich BookBeat auch ohne iPhone auf der Apple Watch verwenden. Von Desktop-Rechern aus lässt sich BookBeat dagegen nicht nutzen.

BookBeat lässt sich mit dem Rabattcode 60tgratis und über diesen Link zwei Monate lang in vollem Umfang kostenlos testen. Sofern dann nicht gekündigt wird, verlängert sich das Abo im Anschluss automatisch und man kann in der Folge auf Monatsbasis entscheiden, ob und in welchem Umfang man das Abo fortführen will.