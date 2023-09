How 2 Escape: Neues 2-Spieler-Rätselspiel verbindet PC und Mobile

Wer bereits Spiele wie Keep Talking and Nobody Explodes kennt, wird das Spielprinzip des Coop-Rätselspiels How 2 Escape schnell verinnerlichen. In dem virtuellen Escape Room schlüpft Spieler 1 in die Rolle von Emy, die in einem mysteriösen Zug erwacht und irgendwie zur Zugmaschine gelangen muss, um den Zug zu stoppen und so entkommen zu können. Dabei muss sie unter Zeitdruck ihren Weg durch 8 Waggons bahnen, die mit Rätseln und Fallen gespickt sind. Die einzige Hilfe ist dabei Spieler 2, der ihr als ihr Bruder Johann telefonisch zur Seite steht.

Letzteres ist wortwörtlich gemeint, denn während Spieler 1 an PC (leider nur Windows) oder Konsole spielt, nimmt Spieler 2 die zugehörige Companion App zur Hand. Über die App lässt sich zwar nicht sehen, was Emy sieht. Im Gegenzug erhält Spieler 2 jedoch einen Katalog an Informationen und Hinweisen zur Hand.

Das Spiel setzt also auf Kommunikation und anhand der Beschreibungen des jeweils anderen Spielers könnt ihr gemeinsam die Rätsel in Zug und App lösen um Emy schlussendlich zu befreien. Es versteht sich dabei natürlich von selbst, dass man nicht vor demselben Monitor sitzen sollte. Das wäre unsinniger Selbstbetrug und würde das Spielerlebnis ruinieren.

Optisch ist das Spiel in einem recht zeitlosen Comiclook gehalten, Kern des Spiels sind jedoch sowieso seine auf Zusammenarbeit ausgelegten Rätsel. Fans von Escape Rooms und sonstigen Exit-Spielen sollten hier also voll auf ihre Kosten kommen. Die Companion App für Spieler 2 lässt sich kostenlos im App Store laden, das Hauptspiel gibt es mit 15% Einführungsrabatt für 12,74 € auf Steam und für Nintendo Switch, bzw. zum regulären Preis von 14,99 € für Xbox und Playstation.