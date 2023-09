Eve Thermo Control: Neuer Temperatursensor und -regler

Der Smart-Home-Ausrüster Eve Systems hat im Rahmen der Berliner Funkausstellung IFA einen neuen Temperatursensor vorgestellt, der ab Mitte November im Handel verfügbar sein wird und sich an Anwender richtet, die in den eigenen vier Wänden bereits die Heizkörperthermostate Eve Thermo einsetzen.

Eve Thermo Control ist ein Matter-Gerät, das den neuen Smart-Home-Standard nutzt, um direkt mit den im Haushalt aktiven Eve Thermo-Geräten zu kommunizieren. Für diese wird Eve zum Marktstart des Eve Thermo Control ein Firmware-Update bereitstellen, das über die Eve-App installiert wird und die Eve Thermo-Geräte zum Matter-Standard migriert.

Eve Thermo Control misst die aktuelle Raumtemperatur nicht direkt an den Heizkörpern, sondern an beliebigen Stellen im Raum und soll so dafür sorgen, dass die verbauten Eve Thermo-Geräte die gewünschte Zieltemperatur zuverlässiger erreichen.

Eve Thermo Control besitzt ein E-Ink-Display und zeigt auf diesem die aktuelle Temperatur, die Zieltemperatur und den Heizstatus an. Zwei berührungsempfindliche Tasten auf der Produktvorderseite lassen die Regelung der Zieltemperatur direkt am Gerät zu. Eve Thermo wird den Handel in eineinhalb Monaten erreichen und soll dann zumVerkaufspreis von 79,95 Euro angeboten werden.

Adaptive Beschattung für Eve MotionBlinds

Ebenfalls auf der IFA neuvorgestellt wurde die adaptive Beschattung für die Eve MotionBlinds. Dabei handelt es sich um ein Feature für Nutzer der motorisierten Rollo-Steuerung des Anbieters.

Diese soll zukünftig dafür sorgen, dass die Rollos anhand des aktuellen Sonnenstands gesteuert werden können. Ein Feature das nach Angaben des Anbieters dabei helfen soll Wärmeverluste zu reduzieren. Das Update für die Rollomotoren soll ebenfalls am 14. November bereitgestellt werden.