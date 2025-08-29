Baseus PrimeTrip: Dashcam mit GPS und App-Anbindung [Update]

Der Zubehörhersteller Baseus bietet mit der PrimeTrip VD1 eine Dashcam an, die durch eine Kombination aus hoher Auflösung, Sprachsteuerung und GPS-Anbindung auf sich aufmerksam macht. Das Modell ist derzeit bei amazon.de deutlich reduziert erhältlich und kostet in der einfachen Ausführung 79,99 Euro. Das Doppel-Bundle mit zusätzlicher Rückkamera wird aktuell für 89,99 Euro angeboten.

3K-Auflösung, Solar und App

Die Kamera nimmt in 3K-Auflösung (2880 x 1620 Pixel) auf und liefert damit deutlich schärfere Bilder als klassische Full-HD-Modelle. Das 140-Grad-Weitwinkelobjektiv deckt mehrere Fahrspuren ab und kann in einem Bereich von 30 Grad nachjustiert werden. Dies erleichtert es, relevante Bereiche der Fahrbahn oder des Verkehrsraums zu erfassen. Für gute Sicht bei Nacht setzt die VD1 auf eine große Blende und eine Glaslinse mit IR-Filter, die Reflektionen reduzieren soll.

Ein weiterer Unterschied zu vielen günstigeren Kameras ist der verbaute Superkondensator. Dieser ersetzt eine herkömmliche Batterie und sorgt für eine konstante Energieversorgung auch bei extremen Temperaturen. Gleichzeitig wird das Risiko minimiert, dass Bauteile durch Hitze oder Kälte beschädigt werden. Für die Nutzung der Parküberwachung ist allerdings ein separates Hardwire-Kit erforderlich, da das Gerät nicht über eine eigene Akkuversorgung verfügt.

Alle Videos lassen sich per WLAN direkt an die Baseus-App übertragen, die zudem Firmware-Updates einspielt und die Verwaltung der Aufnahmen erleichtert.

Zur Ausstattung gehören zudem eine KI-gestützte Sprachsteuerung, mit der sich Basisfunktionen wie die Aufnahme von Fotos oder das Aktivieren der Audioaufzeichnung auslösen lassen. Über GPS und Galileo kann die Route präzise aufgezeichnet und mit Geschwindigkeit und Zeitstempeln verknüpft werden. Der integrierte G-Sensor erkennt Erschütterungen oder Kollisionen und schützt entsprechende Clips automatisch vor dem Überschreiben.

Aktuell lässt sich die PrimeTrip VD1 Pro jedoch schon für 79,99 Euro ordern. Das Doppel-Kamera-Bundle ist für nur 89,99 Euro erhältlich.