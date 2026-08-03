Homey verbessert Geräteansicht und Steuerung

Homey hat die Darstellung und Bedienung seiner mobilen App sowie beim Zugriff über die Weboberfläche überarbeitet. Fortan lassen sich alle Geräte nach demselben Prinzip bedienen. Zudem kann man schneller auf häufig genutzte Funktionen und Statusinformationen zugreifen.

Bislang konnte die Benutzeroberfläche von Homey in der Tat teils verwirren. Während sich manche Geräte durch Antippen des Symbols direkt steuern ließen und zusätzliche Funktionen nur durch langes Gedrückthalten erreichbar waren, öffneten andere direkt eine Ansicht mit ergänzenden Informationen und Details.

Einheitliche Bedienung für alle Geräte

Fortan setzt Homey auf eine einheitliche Bedienlogik. Jede Gerätekachel verfügt nun über eine eigene Schaltfläche für Schnellaktionen. Ein Symbol zeigt an, welche Funktion dadurch ausgelöst wird. In unserem Beispiel ist die Wiedergabesteuerung auf einem Sonos-Lautsprecher zu sehen. Ein Tipp auf die Schaltfläche löst die jeweilige Aktion aus. Tippt man auf die Gerätekachel selbst, öffnet sich dagegen die vollständige Geräteansicht.

Welche Schnellaktion verwendet wird, lässt sich in den Geräteeinstellungen anpassen. Nutzer können dann beispielsweise einen Schalter betätigen oder andere verfügbare Funktionen auswählen. Geräte ohne direkt steuerbare Funktionen, etwa viele Sensoren, erhalten standardmäßig keine Schnellaktion.

Mehr Informationen auf einen Blick

Auch die Darstellung der Geräte wurde angepasst. Die Statusinformationen befinden sich nun am unteren Rand der Gerätekachel. Dadurch steht mehr Platz für zusätzliche Informationen zur Verfügung. So können Lautsprecher beispielsweise den aktuell wiedergegebenen Titel anzeigen, Thermostate ihre aktuelle Temperatur und batteriebetriebene Geräte den Ladezustand.

Ein längerer Druck auf ein Gerätesymbol öffnet nun statt der Gerätesteuerung ein Kontextmenü mit häufig benötigten Optionen und der Möglichkeit zum direkten Aufruf der Einstellungen.

Homey kann sowohl mit den dazu erhältlichen Hardware-Hubs als auch als reine Software-Lösung genutzt werden.