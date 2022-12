eufy bessert nach: App informiert über temporäre Cloud-Speicherung

In den überarbeiteten Einstellungen der App eufy Security wurde der Bereich mit den Benachrichtigungseinstellungen für die einzelnen Kameras nun um erklärende Texte ergänzt. Bei den beiden Optionen, dass wenn die Kamera beispielsweise Bewegungen erkennt oder der Knopf der Videotürklingel gedrückt wird, Benachrichtigungen mit Miniaturansichten zugestellt werden, weist der Hersteller nun ergänzend darauf hin, dass damit Verbunden kurze Vorschausequenzen „in der Cloud“ gespeichert werden. Einzig bei der Option, sich ausschließlich per Textnachricht über entsprechende Ereignisse informieren zu lassen, bleiben tatsächlich alle Daten lokal gespeichert.

In einer ersten Reaktion auf die Vorwürfe, dass von seinen Sicherheitskameras aufgezeichnete Videosequenzen zum Teil unverschlüsselt auf seinen Cloud-Servern liegen, hat eufy die zugehörige App aktualisiert. Neu hinzugefügte Erklärungstexte sollen die Benutzer der Kameras darüber aufklären, dass die Videoinhalte abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen zum Teil auch in der Cloud des Herstellers zwischengespeichert werden.

Insert

You are going to send email to