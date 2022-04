Apple-Guthaben auch in dieser Woche mit 10% Bonus

Auf dem iPhone erledigt ihr das Ganze am einfachsten über die App-Store-App. Tippt dort am oberen Bildschirmrand auf euer Foto und dann auf den Link „Guthaben zur Apple-ID hinzufügen“. Anschließend sollte ihr die Infos zur Bonusaktion wie oben im Screenshot sehen.

Die Aktion von Apple läuft noch bis Dienstag, 19. April und das Bonusangebot greift bei beliebigen Beträgen zwischen einem und 300 Euro Aufladebetrag. Apple beschreibt die Rahmenbedingungen wieder etwas kryptisch, so könne die Anspruchsberechtigung variieren und basiere auf den Account-Daten oder der Einkaufsstatistik. Es sieht aber so aus, als werde das Angebot für alle Nutzer angezeigt, jedenfalls haben wir zahlreiche Hinweise dazu erhalten. Vielen Dank dafür an dieser Stelle.

