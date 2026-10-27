Homematic IP erweitert mit einem Update seiner Smarthome-App die Möglichkeiten zur Steuerung und Automatisierung. Die neue Version 3.9.13 bringt unter anderem Geofencing sowie die Unterstützung von Apple CarPlay.

Geofencing ermöglicht standortabhängige Automationen

Mit der neuen Geofencing-Funktion können bestimmte Aktionen ausgelöst werden, sobald Nutzer einen festgelegten Bereich betreten oder verlassen. Dabei können auch die Standorte mehrerer Smartphones berücksichtigt werden.

Wie bei anderen Smarthome-Systemen lässt sich beispielsweise die Heizung automatisch herunterregeln, sobald die letzte Person das Haus verlässt. Umgekehrt können beim Nachhausekommen bestimmte Geräte eingeschaltet oder Aktionen ausgelöst werden.

Bei der Einrichtung soll ein neuer Assistent helfen. Neben der Möglichkeit, eigene Automationen zu erstellen, bietet dieser vorbereitete Abläufe für die Heizungssteuerung und die Zutrittskontrolle.

Smarthome-Steuerung über Apple CarPlay

Neu hinzugekommen ist auch die Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto. Damit lassen sich ausgewählte Funktionen von Homematic IP direkt über das Infotainmentsystem eines Fahrzeugs bedienen.

Für die Bedienung im Auto stehen drei Bereiche zur Verfügung, denen sich jeweils drei Aktionen zuweisen lassen. Damit können bis zu neun Aktionen über das Fahrzeugdisplay aufgerufen werden. Darüber hinaus lässt sich der aktuelle Alarmstatus des Hauses abrufen. Auch Warnmeldungen, etwa bei einem Einbruch oder anderen Gefahren, können auf dem Fahrzeugdisplay angezeigt werden.

Administratorrechte und Kamerafunktionen

Das Update vereinfacht zudem die Wiederherstellung von Administratorrechten. Bei Verlust oder Austausch des Smartphones lassen sich Administratorrechte künftig auch von einem bereits eingerichteten Administrator übertragen. Die bisherige Wiederherstellung über einen Sicherheitsschlüssel bleibt weiterhin möglich.

Bei den Sicherheitskameras ergänzt Homematic IP unter anderem die Möglichkeit, individuelle Alarmbereiche festzulegen. Außerdem lässt sich eine entsprechend eingebundene Tür direkt aus der Liveansicht einer Kamera öffnen.

Die neue App-Version 3.9.13 wird schrittweise verteilt und soll in Kürze für alle Nutzer verfügbar sein.