Meross bietet mit dem MTS220B ein neues Heizungsthermostat an, das sich über Matter over Thread in verschiedene Smarthome-Systeme integrieren lässt. Eine Steuerzentrale von Meross wird dafür nicht benötigt. Voraussetzung ist allerdings ein Matter-Controller mit Thread Border Router, beispielsweise ein HomePod mini oder ein entsprechend ausgestatteter Echo-Lautsprecher.

Das Meross MTS220B ist für die Steuerung von Heizkesseln über einen potenzialfreien Kontakt vorgesehen. Für elektrische Fußbodenheizungen beziehungsweise oder strombetriebene Stellantriebe ist das Gerät dagegen nicht geeignet. Das Thermostat misst 12 × 8,6 × 2,4 Zentimeter und soll sich auf gängigen europäischen Anschlussdosen montieren lassen.

Batteriebetrieb oder USB-C

Für die Stromversorgung gibt es zwei Möglichkeiten. Das Thermostat lässt sich entweder mit vier AA-Batterien oder über einen USB-C-Anschluss betreiben. Ein fester Stromanschluss ist somit nicht erforderlich. Batterien und USB-C-Netzteil gehören allerdings nicht zum Lieferumfang.

Der Heizungsregler verfügt über integrierte Sensoren zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die erfassten Werte werden auf einem integrierten Display mit anpassbarer Helligkeit angezeigt.

Zeitpläne und automatische Heizungssteuerung

Über die Meross-App lassen sich bis zu acht Heizphasen pro Tag festlegen. Dabei reicht der einstellbare Temperaturbereich von 5 bis 35 Grad Celsius. Die Zeitpläne werden lokal gespeichert und sollen auch ohne Internetverbindung funktionieren.

Die eingestellte Temperatur lässt sich bei Bedarf auch direkt am Thermostat verändern. Nach einer festgelegten Zeit kehrt das Thermostat automatisch zum regulären Heizplan zurück. Eine Fenster-offen-Erkennung soll die Heizung bei einem plötzlichen Temperaturabfall für 30 Minuten unterbrechen.

Gleiches Thermostat, unterschiedliche Preise

Bei Amazon wird das Meross MTS220B unter zwei separaten Produkteinträgen zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Während das Gerät in einem Angebot in Weiß und Schwarz jeweils 106,99 Euro kostet, ist die weiße Version über einen anderen Eintrag bereits für 79,99 Euro erhältlich.