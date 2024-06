HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung: Neuer Anbieter startet

Mit iqore ist ein neuer Anbieter von mit HomeKit kompatiblem Zubehör in den deutschen Markt gestartet. Das Unternehmen hat über Amazon eine Funksteckdose mit Verbrauchsmessung im Verkauf, die im Einzelverkauf mit 13,50 Euro zu Buche schlägt, der Stückpreis bei Abnahme von mehreren Geräten aber auf bis zu 8,25 Euro fällt.

Mit Erfahrungswerten zu dem Neuzugang können wir bislang noch nicht dienen. Beachtet auch, dass sich die Steckdose zwar schon bestellen lässt, man jedoch mit gut einer Woche Lieferzeit rechnen muss.

Der Funktionsumfang und die technischen Daten der iqore-Schaltsteckdose decken sich weitgehend mit den sonstigen in diesem Bereich angebotenen Produkten. Die Verbindung zu HomeKit erfolgt über das 2,4-GHz-WLAN-Netz und in der Home-App ist aufgrund der hier bislang von Apple vorgegebenen Limitierungen lediglich das Ein-Aus-Schalten sowie die Einbindung in Automationen möglich.

Für die integrierte Funktion zur Verbrauchsmessung muss man auf eine separate App zugreifen. iqore verweist hier auf eine Anwendung namens Smart Life – Smart Living von Volcano Technology. Damit lassen sich dann gleichermaßen Live-Verbrauchsdaten wie historische Messdaten der Steckdose abrufen.

Den Herstellerinformationen zufolge steht die Schaltsteckdose 45 Millimeter weit aus der Wandsteckdose heraus misst in der Frontansicht 49 x 55 Millimeter. Die Leistung angeschlossener Geräte ist auf 3690 Watt limitiert.

Vocolinc HomeKit-Steckdose ab 10,80 Euro

Als günstige HomeKit-Steckdose mit Verbrauchsmessung ist bei Amazon aktuell auch die Vocolinc VP3 zu erwähnen. Die kompakte Schaltsteckdose gibt es als Zweierpack aktuell für 21,59 Euro – aktiviert den 10-Prozent-Coupon auf der Produktseite, um diesen Endpreis zu erzielen. In der Folge fällt der Einzelpreis für die Steckdose auf 10,80 Euro.

Die Vocolinc-Steckdose lässt sich ebenfalls über WLAN in HomeKit einbinden und steuern. Auf die Funktion zur Verbrauchsmessung kann man dann mithilfe der im App Store erhältlichen Vocolinc-App zugreifen.