Budget Flow: Neue Haushaltsbuch-App wirbt mit üppigen Funktionen

Mit Budget Flow hat der deutsche Entwickler Fabian Hasse eine neue Haushaltsbuch-App am Start, die seinen Aussagen zufolge vor allem deswegen entstanden ist, weil er mit den bisher in diesem Bereich erhältlichen Anwendungen nicht zufrieden war. Budget Flow will es besser machen und mit einem besonders umfangreichen Funktionsumfang punkten.

Die Finanzverwaltung ist in Versionen für iPhone, iPad und die Apple Watch verfügbar und erlaubt das Führen von mehreren Konten und frei konfigurierbaren Kategorien. Transaktionen lassen sich als einmalige oder wiederkehrende Vorgänge festlegen und um Fotos, Orte oder Notizen ergänzen. Damit verbunden ist das Scannen von Belegen inklusive deren automatischer Auswertung möglich. Ein integrierter Taschenrechner unterstützt bei Rechenaufgaben und die Beträge lassen sich automatisch in 150 verschiedene Währungen umrechnen.

Budget Flow ermöglicht auch das Führen von mehreren Haushaltbüchern und lässt sich auch mit mehreren Nutzern gemeinsam verwenden, die Daten werden hierfür dann über iCloud geteilt.

Datenschutz und tiefe iOS-Integration

Als ergänzenden Pluspunkt für seine App führt der Entwickler einen besonderen Fokus auf die Sicherheit der gespeicherten Daten an. So werden von ihm keinerlei Daten gespeichert und es ist auch keine Anmeldung nötig. Die Synchronisierung läuft über iCloud und die App lässt sich mithilfe von Face ID, Touch ID oder einem Passcode vor unbefugtem Zugriff schützen. Zu den weiteren von Budget Flow unterstützten besonderen iPhone-Funktionen zählt die Verfügbarkeit von Widgets für den Home- und Sperrbildschirm.

Dem Entwickler zufolge kann die App auch kostenlos genutzt werden, nur einige Funktionen erfordern den Kauf oder ein Abo – in jedem Fall lässt sich das Ganze vorab ausprobieren.. Da die jeweiligen Anforderungen an derartige Programme sicherlich weit auseinandergehen, liegt es wohl im Ermessen des einzelnen Nutzers, ob er bereit ist, die für die Vollversion fällige Jahresgebühr von 29,99 Euro oder den Preis in Höhe von 69,99 Euro für einen Einmalkauf zu investieren.