HomeKit-Steckdose für 5 Euro und tado-Thermostat in Schwarz

Zwei kurze HomeKit-Notizen: Zunächst einmal der Hinweis auf eine extreme Preissenkung für die HomeKit-Steckdose von Meross. Mit dem Aktionscode ALEXAPLUG lässt sich der Preis für das Zubehör teilweise auf schlanke 4,99 Euro reduzieren.

„Teilweise“, weil wir damit verbunden leider auch auf eine wichtige Einschränkung hinweisen müssen. So wie sich die von Amazon veröffentlichten Teilnahmebedingungen lesen, können nur ausgewählte Kunden von dem Angebot profitieren. Ob ihr dazu zählt, könnt ihr am einfachsten überprüfen, indem ihr nachseht, ob unter der regulären Preisanzeige auf der Produktseite der gelbe Hinweis „Aktuelle Angebote“ auf der Produktseite zu finden ist. Dort sollte sich der Aktionscode auch direkt per Mausklick aktiveren lassen.

Die Sonderaktion bezieht sich auf die Tatsache, dass die Steckdose auch mit einem „Works with Alexa“-Label ausgestattet ist. Wer die Amazon-Sprachassistentin nicht verwendet, kann die Schaltsteckdose aber genauso gut über Apple Home und damit auch Siri steuern. Die Einbindung ins Heimnetz erfolgt über 2,4 GHz WLAN.

tado-Wandthermostat jetzt auch in Schwarz

tado macht derweil darauf aufmerksam, dass sein Smarthome-Wandthermostat jetzt auch in Schwarz erhältlich ist. Der Regler ist als Ersatz für herkömmliche Raumthermostate gedacht, mit deren Hilfe sich beispielsweise eine Fußbodenheizung oder ein Heizkessel steuern lässt.

Die neue Farbvariante wurde tado zufolge gemeinsam mit der Nutzer-Community entwickelt und soll es ermöglichen, den Heizungsregler besser an den individuellen Einrichtungsstil angepasst zu verwenden. Der tado Thermostat ist in verschiedenen Ausführung erhältlich und muss passend zu den Gegebenheiten vor Ort ausgewählt werden. tado bietet hier sowohl eine Version an, die ein vorhandenes verkabeltes Raumthermostat für Heizkessel und Fußbodenheizungen ersetzt, als auch eine drahtlose Variante, mit deren Hilfe sich ein Heizkessel steuern lässt.