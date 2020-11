HomeKit-Sensor ermittelt Feinstaub, Temperatur und Feuchtigkeit

Nachdem es das günstige Bluetooth-Thermo-Hygrometer CGG1H des Zubehör-Anbieters ZEYUE erst Anfang des Monats in den deutschen Markt schaffte, steht mit dem Luftqualitäts-Messgerät CGDN1 jetzt der Nachfolger auf der Türschwelle.

Dieser ist mit einem Verkaufspreis von 69 Euro zwar mehr als doppelt so teuer wie der kreisrunde Bluetooth-Raumsensor, liefert dafür aber nicht nur die aktuellen Werte der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit, sondern misst auch die CO2-Konzentration und die Feinstaub-Belastung nach den Richtlinien-Standards PM2.5 und PM10.

Auch Bluetooth-Gateway für Xiaomi Mijia

Das neue ZEYUE-Gerät lässt sich nach Angaben des Herstellers sowohl in Apples HomeKit-Umgebung als auch in die Xiaomi-App einbinden und arbeitet, einmal in den eigenen vier Wänden aufgestellt, als Xiaomi Mijia Bluetooth-Gateway, die per Bluetooth übermittelte Daten weiterer Mijia-Geräte im Haushalt an die entsprechenden Xiaomi-Server übermittelt und diese so in der Xiaomi-App auch bei Abfragen von unterwegs sichtbar macht.

Der HomeKit-Sensor lässt sich dauerhaft am USB-Kabel betreiben, besitzt für den mobilen Einsatz aber auch einen integrierten 2000mAh-Akku, der bis zu sieben Stunden mobilen betrieb ermöglichen soll.

Zwischen den Messwerten wechselt eine berührungsempfindliche Touchbar auf der Geräte-Oberseite des 6,36cm x 4,60cm x 5,46cm großen Würfels hin und her.

Frisch bei Amazon gelistet, bewirbt der CGDN1 eine Sample-Rate von einer Sekunde und nennt folgende Messbereiche.

Temperaturmessbereich : 0 – 50 °C.

: 0 – 50 °C. Luftfeuchtigkeitsmessbereich : 0-99% RH

: 0-99% RH CO2-Messbereich : 400-9999ppm

: 400-9999ppm PM2.2/PM10 Messbereich: 0-500µg/m³.

Wir hatten noch keine Gelegenheit das Luftqualitäts-Messgerät auszuprobieren, das hierzulande auch unter dem Markennamen Cleargrass vertrieben wird. Beim China-Versender Gearbest wird das Gerät für $96 angeboten.

