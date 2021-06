HomeKit-Schreibtischlampe von Meross kündigt sich an

Die neue Tischlampe von Meross erinnert vom Design ein wenig an Produkte anderer Hersteller wie etwa die schon vor einiger Zeit von uns getestete Mi LED Desklamp , lässt sich allerdings flexibler einstellen. So ist der Leuchtarm selbst um 180 Grad verstellbar, zudem lässt sich die senkrechte Säule der Lampe um bis zu 90 Grad nach vorne klappen.

Die neue Meross-Lampe soll sich mit drei verschiedenen Weißlicht-Abstufungen betreiben lassen, von kaltweißen 6.000 K über neutrale 4.000 K bis hin zu warmweißen 2.800 K. Die Helligkeit der Lampe ist per App stufenlos dimmbar. Direkt an der Lampe kann die Leuchtkraft über ein Touch-Bedienfeld in fünf verschiedenen Helligkeitsstufen geregelt werden.

Der Zubehöranbieter Meross will in Kürze eine mit HomeKit kompatible Schreibtischlampe anbieten. Der empfohlene Verkaufspreis für das neue Smart-Lighting-Zubehör dürfte um die 50 Euro liegen.

Insert

You are going to send email to