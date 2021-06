Angeltour: iPhone 12 mittels MagSafe aus dem Kanal gefischt

Riedel kam in der Vergangenheit bereits mehrfach in den Genuss von Apples WWDC-Stipendium für junge Entwickler und zeichnet unter anderem für die Mac-Fernbedienung Shortcut Remote oder die Kletter-App Redpoint verantwortlich.

Der Entwickler Frederik Riedel hat eine nette MagSafe-Geschichte auf Twitter geteilt. Ein Freund Riedels hatte sein iPhone 12 Pro versehentlich in einem Berliner Kanal versenkt. Das Telefon war im Schlick nicht mehr auszumachen und auch eine stattdessen gefundene Nintendo Switch konnte nicht über den Verlust hinwegtrösten. Also kamen die Suchenden auf die Idee, ihr Glück mit einer selbst konstruierten magnetischen Angel zu versuchen.

