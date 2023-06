Google Maps: „Immersive View“ jetzt für 500 Wahrzeichen verfügbar

Ob „Immersive View“ für ein Wahrzeichen zur Verfügung steht, wird durch einen ergänzenden Hinweis in den als Voraussetzung für diese Funktion in der Detailansicht der Sehenswürdigkeiten vorhandenen 3D-Videos angezeigt (jeweils das erste Video vor den Bildern des Ortes).

Die „Immersive View“-Erweiterung bietet über die 3D-Ansicht hinaus die Möglichkeit zur Anzeige von zusätzlichen Informationen, so kann man einen Zeitschieber einblenden und sich mit deren Hilfe ein Bild davon machen, welches Wetter hier zu verschiedenen Tagesanzeigen zu erwarten ist und wie voll es zu diesen Zeiten sein wird. Die hier eingeblendeten Daten wie etwa die Temperaturangaben in der Zeitansicht und die Anzeige von Wetter- und Lichtverhältnissen basieren auf aktuellen, von Google mithilfe von KI verarbeiteten Daten.

Google hat die Anzahl der als „Immersive View“ in seiner Karten-App verfügbaren Bauwerke und sonstiger Orte massiv ausgebaut. Insgesamt werden jetzt mehr als 500 Sehenswürdigkeiten in Google Maps in dieser besonderen Ansichtsform angezeigt, die neben einer 3D-Ansicht auch Informationen zum Besucherandrang und dem Wetter enthält.

