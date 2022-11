Apps: FRITZ!WLAN und IFTTT mit Verbesserungen und neuen Funktionen

Die FRITZ!Box-Entwickler AVM feilen schon seit geraumer Zeit an den mit der App FRITZ!App WLAN verbundenen Funktionen für die Netzwerkanalyse. So kümmert sich auch die neu veröffentlichte Version 1.8.4 wieder um Verbesserungen in diesem Bereich.

Konkret haben Nutzer der App im Zusammenhang mit der Funktion „WLAN messen“ jetzt die Möglichkeit, zwischen dem gleichzeitigem und dem einzelnem Messen von WLAN-Durchsatz und der Latenz der Netzwerkverbindungen zu wechseln.

Darüber hinaus wurde mit der neuen App-Version den Entwicklern zufolge die Qualität der Bewertung der Repeater-Positionierung im Bereich „Meine Repeater“ verbessert, was beim Optimieren hinsichtlich einer gleichmäßigen WLAN-Verfügbarkeit unterstützen sollte.

IFTTT mit Sperrbildschirm-Widgets

App-Neuigkeiten gibt es auch im Zusammenhang mit der Automatisierungs-Plattform IFTTT. Hier liefern die Entwickler mit der Version 4.51.0 Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die zu Monatsbeginn eingeführten neuen Funktionen aus.

Die IFTTT-App unterstützt seit Version 4.50.0 unter anderem die mit iOS 16 verfügbaren Sperrbildschirm-Widgets. Zudem wurden mit dem vergangenen Update die Unterstützung von iOS-Kurzbefehlen erweitert und die für alle Nutzer verfügbare Option integriert, das Ausführen von auf einem Auslöser basierenden Aktionen mit einem Zeitversatz zu belegen.

IFTTT ist mittlerweile seit fast zwölf Jahren am Start und sorgt dafür, dass sich beispielsweise Smarthome- und Webanwendungen flexibel verknüpfen und automatisieren lassen, auch wenn dies so von den Herstellern selbst zunächst nicht vorgesehen war. Neue Standards und Funktionserweiterungen insbesondere im Smarthome-Bereich haben die Dienste von IFTTT über die vergangenen Jahre hinweg zum Teil ersetzt oder vereinfacht. Auch musste die Plattform ihr anfangs vollständig kostenloses Angebot begrenzen und bietet jetzt optionale Pro-Abonnements für erweiterten Leistungsumfang an.