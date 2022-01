HomeKit-Jalousien Eve MotionBlinds starten im Handel

Apple hat die offizielle Liste der mit HomeKit kompatiblen Fenster und Jalousien noch nicht aktualisiert und nennt hier bisher elf verschiedene Produkte. Am bekanntesten dürften dabei die IKEA-Rollos Kadrilj und Fyrtur sein, in Kürze will auch der Anbieter SmartWings hierzulande den Markt für HomeKit-Jalousien bedienen.

Die mit HomeKit kompatiblen Jalousiesysteme Eve MotionBlinds starten jetzt offiziell in den Verkauf. Als Vertriebspartner werden zum Start die Onlineshops sonevo.de/eve-motion-blinds , OmniaBlinds.com und Smartblinds.com genannt. Die dahinterstehenden Hersteller integrieren die MotionBlinds-Antriebe in ihre maßgefertigten Rollosysteme.

Insert

You are going to send email to