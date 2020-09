HomeKit-Gesichtserkennung: Optimal in Verbindung mit iCloud Fotos

Mit iOS 14 hat Apple HomeKit um eine Funktion zur Gesichtserkennung erweitert. Kompatible Kameras können bekannte Personen mit Namen ankündigen. Damit das Ganze funktioniert, müsst ihr allerdings ein paar Voraussetzungen beachten.

Grundsätzlich steht die HomeKit-Gesichtserkennung nur in Verbindung mit HomeKit Secure Video zur Verfügung. Ein iCloud-Abo mit mindestens 200 GB Speicher wird also vorausgesetzt und für entsprechend genutzte Kameras muss in den Aufnahmeeinstellungen die Option „Streamen & Aufnahme erlauben“ aktiviert sein. Nur dann wird eine Zeitleiste angezeigt, auf der die entsprechenden Videoclips dann abrufbar sind.

Im nächsten Schritt müsst ihr nun festlegen, woher die HomeKit-Gesichtserkennung ihr Wissen beziehen soll. Wer bereits ein gut gepflegtes Personenalbum in der Fotos-App besitzt, wird dieses vermutlich verwenden wollen. Apple setzt dafür allerdings voraus, dass „iCloud Fotos“ verwendet wird. Von dort aus werden die Gesichter dann regelmäßig mit der HomeKit-Zentrale synchronisiert. Die HomeKit-Gesichtserkennung selbst findet zwar immer lokal statt, doch ein direkter Personenabgleich zwischen iPhone und HomeKit-Basis ist nicht möglich.

Wenn das Speichern eurer persönlichen Fotos in der iCloud nicht für euch in Frage kommt, besteht die Option, lokal gespeicherte Videoclips als Basis für die Gesichtserkennung zu verwenden. Apple hat diese Bildersammlung allerdings etwas versteckt, doch müsst ihr das entsprechende Menü für die Aktivierung und Einstellung der Gesichtserkennung ohnehin aufsuchen.

Den entsprechenden Einstellungsbereich findet ihr, in dem ihr in der Home-App auf das Häuschen oben links tippt und dort ziemlich weit unten die „Einstellungen des Zuhauses“ und dann den Eintrag „Kameras & Türklingeln“ aufruft. Unter dem Menüpunkt „Gesichtserkennung“ könnt ihr selbige nun aktivieren und im gleichen Fenster auch weiterführende Einstellungen vornehmen. Wenn ihr die iCloud-Mediathek nicht verwenden wollt, seht ihr in diesem Bereich auch Gesichter aus bereits aufgezeichneten Videoclips, die für die Anzeige in Mitteilungen entsprechend benannt werden können.