watchOS 10: Enduco unterstützt neue Workout-Funktion

Die Enduco-Macher gehen im Beipackzettel des letzten Updates auf die neue Funktion ein. Die App richtet sich an Lauf-Interessierte und Radfahrer mit professionellen Ansprüchen an den eigenen Trainingsplan und wird mit einem kostenpflichtigen Abonnement angeboten, das bei jährlicher Zahlung 120 Euro veranschlagt.

Apple selbst hat die neue Funktion in der WWDC-Videosession #10016 („Build custom workouts with WorkoutKit“) präsentiert. Das Zugehörige Video ist knapp 20 Minuten lang und kann bei Interesse in Apples Entwickler-Portal konsumiert werden.

Trainingsplattformen haben so die Möglichkeit, Trainingspläne direkt an die Apple Watch zu übergeben – Anwender müssen diese dann nur noch importieren und nicht mehr manuell eigene Trainings erstellen, die oft nur grob mit dem persönlichen Trainingsplan übereinstimmen.

