HomeKit-App Home+ jetzt in Version 5 verfügbar

Warum die HomeKit-Applikation Home+ locker auf wiederkehrende Abo-Kosten verzichten kann, zeigt ein Blick auf den Verkaufspreis des für iPhone, iPad und Apple Watch erhältlichen Downloads. Die Anwendung des in Österreich ansässigen Entwicklers Matthias Hochgatterer kostet untypische 17 Euro und platziert sich damit auch weiterhin als Premium-Titel in der Auslage des App Stores.

Home+ hieß früher mal schlicht „Home“, als Apple dann jedoch eine eigene Home-App auf dem iPhone-Betriebssystem unterbrachte hielten die App Store-Prüfer Hochgatterer zur Umbenennung seines Projektes an. Seit Herbst 2019 hört dieses auf den Name Home+, vor wenigen Stunden wurde Version 4 von der neuen Ausgabe 5 im App Store abgelöst.

Jetzt mit Backup-Funktion

Wichtigste Feature-Neuerung im Update ist die neue Backup-Funktion, die das Sichern der aktuellen HomeKit-Konfiguration und das spätere Zurückspielen gestattet. Damit lassen sich HomeKit-Zustände bei großen Probleme – und dieses treten durchaus mal auf – wieder zurückspielen.

Ebenfalls neu ist die Benutzeroberfläche der App, die an vielen Stellen einen neuen Feinschliff bekommen und darüber hinaus mit vielen neuen Symbolen bestückt wurde. Vorhandene Automatisierungen lassen sich fortan zudem in Ordnern absortieren und so übersichtlicher verwalten.

Die Home+-App richtet sich ganz eindeutig an Power-User der Apple-Lösung zur Heimautomatisierung, die Wert darauf legen, dass die gesamte Technik in den eigenen vier Wänden mit Apples Standard kompatibel ist und kann unter anderem auch HomeKit-Automationen umbenennen – ein Feature, das in Apples Home-Applikation vergeblich gesucht werden muss.

Auf der offiziellen Webseite zur App geht Hochgatterer auf die wichtigsten Funktionen seines langjährigen Projektes ein und beschriebt hier auch den Aufbau komplexer Automatisierungen, die sich mit Home+ erstellen lassen.