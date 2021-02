„Erhalten keine Antwort von Apple“: Bring!-Nutzer müssen „Bringo“ sagen

Die beliebte Einkaufslisten-Applikation Bring!, mit der sich Shopping-Listen anlegen, teilen und auch per Sprachkommando mit Siri bestücken lassen, hat mit Problemen zu kämpfen, die offenbar von Verständnis-Schwierigkeiten der Apple-Sprachassistentin ausgelöst werden.

So hat Siri seit einiger Zeit Probleme damit, Sprachkommandos zu verstehen, die neue Produkte zur eigenen Bring!-Einkaufsliste hinzufügen sollen.

Ein ärgerliches Problem, auf das der Kundendienst der App-Anbieter inzwischen mit merkwürdigen Übergangslösungen reagiert.

Dieser fordert nachfragende Nutzer mittlerweile dazu auf, die eigene App mit „Bringo“ anstatt mit „Bring“ anzusprechen, da hier offenbar eine bessere Erkennung der Sprachkommandos erzielt werden kann.

Ein schnelles Beispiel zum Verdeutlichen des Problems und des Workarounds:

Wie lange der Umweg noch beschritten werden muss ist unklar. In der Kommunikation des Bring!-Supportes verweist dieser auf mehrmalige Nachfragen bei Apple, die bislang allerdings nicht beantwortet worden. In einem ifun.de vorliegenden Support-Verlauft heißt es zum Thema:

[…] Wir haben Apple nun schon mehrfach deswegen kontaktiert, erhalten aber keine Antwort. Wir wissen unterdessen, dass auch die Skills anderer Apps von diesem Problem betroffen sind. Unser iOS-Entwickler hat nun aber einen Workaround aktiviert. Mit der Version 3.79.3 solltest du den Befehl „Füge Milch auf meine Einkaufsliste in Bringo hinzu“ verwenden können. Das ist halt nicht wirklich eine elegante Lösung, aber das Beste, was wir leider momentan anbieten können. Es tut uns leid, dass es so lange dauert!