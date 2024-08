Trek BellBeats: Bluetooth-Fahrradklingel mit Lautsprecher

Kennt ihr die Fahrradfahrer, denen eine Klingel zu schwer ist, und die sich durch Bremsenschnalzen, Rufen oder auch einfach gar nicht bemerkbar machen? Demnächst gibt es auch das Gegenteil, nämlich solche, die euch mit einem Potpourri aus digitalen Warntönen aus dem Weg räumen wollen.

Der Fahrradhersteller Trek hat mit der BellBeats eine digitale Fahrradklingel vorgestellt und will diese in Kürze zum Preis von 119,99 Euro verkaufen. Am Lenker montiert, kombiniert die BellBeats eine Fahrradklingel mit einem Bluetooth-Lautsprecher und bewirbt sich somit auch gleich als Alternative zu den Lautsprechern im Getränkehalter.

Aber genug gelästert, wenn man möchte, man der Produktneuheit durchaus auch positive Seiten abgewinnen. Trek wirbt nämlich nicht nur damit, dass sich über den Bluetooth-Lautsprecher Podcasts und Musik wiedergeben lassen, sondern sieht auch Vorteile darin, am Lenker akustische Navigationshinweise abzuspielen, währen sich das Handy in der Tasche befindet.

Acht verschiedene Klingeltöne

Die Klingelfunktion lässt sich auch ohne verbundenes Smartphone nutzen. Hier stehen acht verschiedene Klingeltöne zur Auswahl. Die dem Hersteller zufolge von Toningenieuren entwickelten Warntöne sollen leicht wahrnehmbar sein aber gleichzeitig verhindern, dass man seine Mitmenschen erschreckt.

Durch wahlweise kurzes oder langes Drücken hat man jederzeit direkten Zugriff auf zwei verschiedene der insgesamt acht Töne. Diese „Favoritenbelegung“ lässt sich aber jederzeit ändern.

Ohne Akku geht nichts

Der größte Nachteil der Klingel liegt neben der Tatsache, dass man bei diesem Preis gut darauf aufpassen muss, auf der Hand: Wenn der Akku leer ist, müsst ihr wieder schnalzen oder rufen (oder eine mechanische Klingel als Fallback mit euch führen). Bei dauerhafter Musikwiedergabe kommt man bis zu sechs Stunden weit, bevor die Klingel wieder an die Steckdose muss.