Schickes iPhone StandBy-Dock aus dem 3D-Drucker

Das iPhone Standby Mode Dock ist ein grandioses Projekt für 3D-Drucker. Falls ihr Zugriff auf eine solche Maschine habt, könnt ihr euch mithilfe der kostenlosen Vorlagen ein schickes iPhone-Dock mit Standby-Unterstützung für den Nachttisch bauen, mit dessen Hilfe sich gleichzeitig auch mit einer MagSafe-Ladehülle ausgestattete AirPods Pro laden lassen.

Hinter dem Projekt stehen der YouTuber Scott Yu-Jan und der DJ Overwerk. Als Inspirationsquelle verweisen die beiden zudem auf Apples ehemaligen Chef-Designer Jony Ive und dessen großes Vorbild, den deutschen Designer Dieter Rams mit seinen zehn Thesen für gutes Design.

Gute Optik und durchdachte Bedienung

Und in der Tat sieht das „iPhone Standby Mode Dock“ nicht nur gut aus, sondern kann auch mit einem gelungenen Bedienkonzept punkten. So lässt fügt sich das iPhone passgenau und nahtlos in das Produktdesign ein, kann mithilfe einer in die Oberseite des Docks integrierten Drucktaste aber einfach und schnell entnommen werden. Das Lademodul für die AirPods versteckt sich unter der Kunststoffoberfläche und „saugt“ die MagSafe-Ladehülle mit Magnetkraft an.

Natürlich funktioniert die Hülle nur, wenn ihr die passenden Ladegeräte darin verbaut. Damit das iPhone geladen werden kann, muss Apples MagSafe-Ladegerät integriert werden. Für die AirPods wird Apples Ladegerät für die Apple Watch in das Gehäuse eingebaut.

Apple-Watch-Puck lädt die AirPods

Falls sich hier jemand wundert: Das MagSafe-Ladecase der AirPods Pro (egal ob Lightning- oder USB-C-Version) kann auch mit dem Apple-Watch-Ladegerät aufgeladen werden. Hierbei handelt es sich um eine ganz offizielle Funktion.

Über die Projektseite bei MakerWorld stehen für das iPhone 15 Pro und für das iPhone 14 Pro passende Varianten der Ladestation als 3D-Druckdatei zum Download bereit. Falls ihr die Station mit einem anderen iPhone-Modell verwenden wollt, findet ihr auf dieser Remix-Seite diverse von der Größe her angepassten Varianten.