HomeCam 2 erweitert die Anzeige-Optionen von HomeKit-Kameras

Die vor einem Jahr vorgestellte iOS-App HomeCam ist in Version 2 erhältlich. Mit dem Update überarbeitet der Entwickler seine App umfassend. HomeCam wurde seinen Worten zufolge von Grund auf neu programmiert und nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch mit diversen Neuerungen ausgestattet.

HomeKit verschreibt sich der Aufgabe, möglichst komfortablen und umfassenden Zugriff auf die in HomeKit integrierten Kameras zu bieten. Die App ist mit vielseitigen Darstellungsoptionen in Versionen für das iPhone, iPad, Apple TV und die Apple Watch verfügbar. Auch auf der Apple-Uhr stehen das Live-Bild der Kameras sowie Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktionen zur Verfügung.

Schlüsselfunktion von HomeCam 2 ist wohl die neue Auto-Cycle-Darstellung. Hier könnt ihr an die klassische Ansicht von Sicherheitssystemen angelehnt die einzelnen Kameraeinstellungen in abwechselnder Reihenfolge durchlaufen lassen. Darüber hinaus wurde insbesondere auch die Integration von Sensoren verbessert, die Funktion namens „Data Layers“ erlaubt es, die Messwerte verschiedenster HomeKit-Sensoren – beispielsweise Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Luftqualität – in das Bild der Kamera einzublenden.

HomeCam 2 kommt für vorherige Käufer der App als kostenloses Update. Die Anwendung ist ansonsten zum Preis von 5,49 Euro im App Store erhältlich.