Geheimtipp Charcoal: Schlichte Zeichen-App in neuer Version

Neu ist zudem das Kontextmenü „New Sketch“, mit dem sich der Start einer neuen Skizze direkt vom Homescreen aus initiieren lässt. Zudem wurde die Anwendung für den Einsatz auf iOS 15, dem iPhone 13 und dem neuen iPad mini optimiert, was Charcoal wieder auf die Höhe der Zeit bringt. Wie nutzen die App gelegentlich für kleine Freihandzeichnungen, die in der Notizen-App Apples schlicht am falschen Platz landen würden.

Hier solltet ihr gleich nach dem Start der App den Settings-Bereich betreten und in den Einstellungen die angebotenen Farbpaletten aktualisieren. Hier lassen sich auch eigene Farben wählen und in die zur Auswahl angebotenen übernehmen.

Die für iPhone und iPad erhältliche Zeichen-Applikation Charcoal hat ihr erstes Update seit November 2020 erhalten und steht jetzt, nach wie vor komplett kostenlos, in Version 1.4 zum Download im App Store bereit. Solltet ihr Charcoal noch nicht ausprobiert haben, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt um zuzugreifen. Irgendwann kommt der Tag, an dem der Mini-Download auch auf euren Geräten glänzen wird.

