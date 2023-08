Hohe Benzinpreise: Bundeskartellamt rät zum App-Einsatz

Betroffene Anwender sind vom Bundeskartellamt dazu aufgerufen, sich eine der zahlreichen Tank-Applikationen zu laden und so die Preisdaten der Markttransparenzstelle zum Vergleich der unterschiedlichen Zapfsäulen-Anbieter zu nutzen. „Belohnen Sie diejenigen, die in der jetzigen Lage noch einigermaßen günstig sind“, heißt es aus der Behörde.

Heute meldet sich die Behörde mit einem seltenen Appell an Tankstellen-Kunden. In der zweiten Juli-Hälfte habe man stark steigende Durchschnittspreise in mehreren Kraftstoffkategorien ausgemacht. Neben Diesel sind nach Angaben der Behörde auch E5 und E10 betroffen.

Insert

You are going to send email to