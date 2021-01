Echo Auto: Amazon reduziert Fahrzeug-Modul

Der Online-Händler Amazon hat sein Fahrzeug-Modul Echo Auto von 59 auf 39 Euro im Preis reduziert und bietet die daueraktive, mit acht Mikrofonen ausgestattete Alexa-Einheit damit fast so günstig wie am zurückliegenden Black Friday an.

Echo Auto ist für den Einsatz in lauten Umgebungen optimiert und soll das Absetzen von Sprachbefehlen auch bei Fahrgeräuschen, laufender Klimaanlage und aktiver Musikwiedergabe zulassen.

Echo Auto wird über die Alexa-Applikation mit dem iPhone gekoppelt und gibt seine Audiosignale wahlweise per AUX-Kabel oder über die Bluetooth-Verbindung des iPhones an das Fahrzeug weiter. Sind iPhone und Echo Auto miteinander gekoppelt, arbeitet die Alexa-App im Automodus.

Produkthinweis Echo Auto – Bringen Sie Alexa in Ihr Auto 39,99 EUR

Der Automodus besteht aus insgesamt vier Bildschirmen – Home, Navigation, Kommunikation und Wiedergabe – sowie einer festen Menüleiste, mit der Nutzer schnell zwischen den Bildschirmen wechseln können: