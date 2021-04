Hörspiel Player: EUROPA startet Hörspiel-Streaming-App

Der Hörbuchverlag EUROPA, eine Tochter der Sony Music Entertainment, hat mit dem sogenannten Hörspiel Player jetzt eine eigene Streaming-Plattform für Hörspiele an den Start gebracht, die den Zugriff auf unzählige Produktionen des deutschen Marktführers für Hörspiele ermöglicht.

Zum Repertoire von EUROPA zählen unter anderem die drei ???, TKKG, die Fünf Freunde, Peppa Pig, Die Biene Maja, Käpt’n Sharky und Unser Sandmännchen.

Bessere Bedienbarkeit als bei Spotify

An den Start geht der Dienst heute mit einer Universal-Applikation für iPhone und iPad, die den zugriff auf über 1.800 Hörspiele ermöglichen soll. Dafür berechnet EUROPA 5,99 Euro pro Monat, bietet interessierten Anwendern aber einen 30-tägigen Gratis-Testzeitraum an, ehe für das kostenpflichtige Abo bezahlt werden muss. Dieses ist monatlich kündbar.

Der neue Hörspiel Player von EUROPA will weniger mit seinen Inhalten Punkten, die so auch in den Katalogen von Spotify und Co. angeboten werden, sondern setzt mehr auf die Nutzererfahrung, die die für die Hörspielwiedergabe optimierte App bieten soll. Diese Verzichtet auf Werbeeinblendungen, gestattet das Erstellen eigener Wiedergabelisten sowie das Setzen von Favoriten und verspricht eine kinderleichte Bedienbarkeit.

Ohne reine Erwachsenen-Inhalte

Über die ebenfalls implementierte Offline-Funktion lassen sich ausgesuchte Inhalte im WLAN laden und unterwegs hören, ohne dafür eine Datenverbindung zu benötigen.

Nicht uninteressant: Laut EUROPA sind Hörspiele, die sich ausschließlich an Erwachsene richten, vom jetzt gestarteten Angebot ausgenommen und lasen sich nicht über den Hörspiel Player wiedergeben. Die knapp 100 Megabyte große Applikation setzt zur Installation mindestens iOS 10 voraus. Das Monats-Abo lässt sich innerhalb der Applikation aktivieren und wird über Apple abgerechnet.