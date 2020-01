HNGRY: Der neue Stern unter den Einkaufslisten-Apps

Mit HNGRY präsentiert sich ein vielversprechender, kostenlos erhältlicher Neuzugang in der Rubrik „Einkaufslisten“. Der Hausgeräte-Hersteller Liebherr will hier nicht nur einen schlichten Einkaufszettel anbieten, sondern eine vielseitige App, die auch als Lagerverwalter und Berater tätig wird.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen in dieser Kategorie erfüllt HUNGRY auf sehr angenehme Art und Weise. Die App kann auf mehreren Geräten genutzt und die Listen mit anderen Nutzern geteilt werden, für maximalen Komfort und Anonymität (sofern gewünscht) sorgt dabei die Integration von „Mit Apple anmelden“.

HNGRY erlaubt das Führen von mehreren getrennten Listen, die jeweils für sich mit anderen Nutzern geteilt werden können. Beim Hinzufügen von Artikeln könnt ihr Artikel aus einer umfassenden Artikelbasis wählen und diese um nicht vorhandene Artikel ergänzen. Zu den einzelnen Einträgen kann man Mengenangaben und Notizen hinzufügen.

Im Laufe der Zeit passt sich die App an eure Gewohnheiten an und steht euch mit – so die Entwickler – intelligenten Vorschlägen bei der Pflege eurer Listen bei. Zudem findet sich eine Vorratsanzeige integriert, die auf euren bisherigen Einkäufen und grundlegenden Erfahrungswerten basiert. Ihr könnt diese Lernfunktion der Liste unterstützen, beispielsweise wenn ihr bereits gekaufte (durchgestrichene) Artikel bei Bedarf durch Antippen wieder nach auf die Einkaufsliste holt, die App verbucht den Artikel dann gleich auch als verbraucht.

Grundsätzlich macht HNGRY einen hervorragenden Eindruck und hat das Zeug, ordentlich am Sockel der bisherigen Community-Favoriten zu kratzen. Die App kommt mit einem Ableger für die Apple Watch und ist zudem auch für Android verfügbar.