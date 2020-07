„Hey Z Ree“: Siri stört Durchhalte-Spieler

Die „Finger auf der App“-Herausforderung des für seine Geld-Gewinnspiele bekannten YouTubers Jimmy Donaldson – auf dem Video-Portal besser bekannt als MrBeast – ist komplett an uns vorbeigegangen. Dann erreichte uns glücklicherweise das folgende Video.

Here is a montage of people losing the finger on the app challenge because of Siri 😅 pic.twitter.com/LzEDdASs0D

— MrBeast (@MrBeastYT) July 1, 2020