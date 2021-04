„Hey Spotify“ bringt auch Werbung mit Sprachinteraktion

Gestern haben wir über die anrückende Spotify-Sprachsteuerung „Hey Spotify“ berichtet. Mittlerweile gibt es auch ein offizielles Statement von Spotify zu der neuen Funktion. Dem zufolge ist „Hey Spotify“ zu Beginn nur in den USA verfügbar.

Wie Spotify mitteilt, wurde der Dienst zunächst nur für eine begrenzte Anzahl von iOS- und Android-Nutzern verfügbar gemacht. Die Bereitstellung für weitere US-Kunden soll in den nächsten Wochen folgen.

Spotify-Chef Daniel Ek

Spotify betont, dass die Sprachsteuerung mithilfe von „Hey Spotify“ eine optionale Ergänzung ist, über deren Verwendung die Nutzer allerdings selbst entscheiden können, indem sie die entsprechende Einstellung in der App verwalten. Als Vorteil im Zusammenhang mit der selbstentwickelten Sprachsteuerung führt Spotify eine bessere Integration der Suchfunktion und weitaus flexiblere Steuerungsmöglichkeiten an, als dies bei der Spotify-Nutzung in Verbindung mit Siri, Alexa oder Google Assistant der Fall ist.

Werbung mit Sprachsteuerungsfunktionen

Damit verbunden hat Spotify ein neues Support-Dokument mit dem „Kleingedruckten“ bereitgestellt. Hier werden nicht nur Details zu der mit der Funktion verbundenen Datenverarbeitung erklärt, sondern Spotify deutet auch an, dass sogenannte „Voice-enabled Ads“ geben wird, die eine Sprachinteraktion des Hörers ermöglichen. Ihr könnt euch das beispielsweise so vorstellen, dass ein neues Album beworben wird, und ihr per Sprachkommando direkt dessen Wiedergabe starten könnt. Die Anzeigen werden vermutlich nur für Nutzer ohne Premium-Abo geschaltet.

Die Spotify-Funktion lässt sich im Grunde mit den bekannten Sprachassistenten vergleichen und funktioniert auch entsprechend. Durch das Aktivierungswort „Hey Spotify“ wird die Erkennungsfunktion gestartet. Die folgende Spracheingabe wird an Spotify geschickt, dort analysiert und im besten Fall mit der gewünschten Aktion quittiert. Ein neuer Zusatz in den Datenschutzrichtlinien von Spotify lässt zudem davon ausgehen, dass die im Rahmen der Funktion erfassten Daten mit Einwilligung der Nutzer auch zur Verbesserung des Angebots genutzt werden: