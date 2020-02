„Hey Siri, E-Mail senden“: Gmail unterstützt Kurzbefehle

Eine Unsitte, die sich nicht nur bei den offiziellen Google-Apps beobachten lässt, ist die stiefmütterliche Behandlung der Update-Notizen in den Länder-Filialen des App Stores.

Während das jetzt freigegebene Gmail-Update im amerikanischen App Store kurz und knackig über die wichtigste Neuerung informiert („Sie können jetzt einen Kurzbefehle zu Siri hinzufügen, um eine E-Mail schneller zu versenden“), beinhaltet Version 6.0.200126 hierzulande ausschließlich „Fehlerkorrekturen und Leistungsoptimierungen“ – zumindest wenn man sich auf den spärlich beschrifteten Beipackzettel verlässt.

Doch die Siri-Kurzbefehle lassen sich auch in Deutschland nutzen. In den Einstellungen der Gmail-App muss dieser lediglich einmal eingerichtet werden, anschließend kann die Komposition neuer Mails per Sprachkommando angestoßen werden.