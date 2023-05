Heute ziemlich attraktiv: HomeKit-Vierfachsteckdose mit vier USB-Ports

Ob die aktuelle Preisreduktion der Meross Vierfachsteckdose in Zusammenhang mit Amazons Smarthome-Aktionstag steht, können wir nicht sagen. Das momentan offerierte Angebot ist jedoch attraktiver, als alles, was Meross im Laufe des Jahres bislang angeboten hat.

Die Steckdose selbst verfügt über ein integriertes WLAN-Modul und kann mit wenigen Handgriffen in ein vorhandenes HomeKit-Setup integriert werden. Ist dies geschehen, lassen sich die Steckdosen einzeln benennen und schalten, in Automatisierung integrieren oder aus der Ferne steuern.

