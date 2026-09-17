Nach dem Update auf iOS 27 kann es nicht schaden, einen kurzen Blick auf die im eigenen Apple Account hinterlegten Zahlungsmethoden zu werfen. Insbesondere Nutzer der Familienfreigabe sollten prüfen, ob dort weiterhin die erwarteten Zahlungsdaten eingetragen sind. Anlass für diesen Hinweis ist der Bericht eines Lesers, bei dem plötzlich eine unbekannte Kreditkarte aufgetaucht ist.

Wir gehen derzeit von einem Einzelfall aus. Vergleichbare Berichte liegen uns bislang nicht vor und ein Zusammenhang mit iOS 27 ist nicht belegt. Der betroffene Nutzer hatte sein iPhone allerdings kurz zuvor auf die neue Betriebssystemversion aktualisiert.

Die Zahlungseinstellungen bei der Familienfreigabe

Unbekannte Kreditkarte erscheint erneut

Der Leser verwaltet eine Familienfreigabe mit sechs Mitgliedern und hat dafür seine eigene Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegt. Ein Familienmitglied wollte wie gewohnt einen Kauf tätigen, wurde dabei jedoch plötzlich zur Eingabe der Prüfnummer einer völlig unbekannten Kreditkarte aufgefordert.

Die angezeigte Karte gehört dem Leser zufolge keinem Mitglied der Familiengruppe. Daraufhin hinterlegte er seine eigene Kreditkarte erneut und entfernte den unbekannten Eintrag. Der anschließende Kauf funktionierte problemlos. Wenig später sei die fremde Kreditkarte jedoch erneut als hinterlegte Zahlungsmethode erschienen.

Auch Apple hat bislang keine Erklärung

Der Leser hat den Vorgang anschließend gemeinsam mit dem Apple Support überprüft. Nach Angaben des Supports gebe es keine Hinweise darauf, dass der zugehörige Apple-Account kompromittiert wurde. Auch in der Einkaufshistorie seien keine unbekannten oder nicht autorisierten Käufe zu finden.

Ebenso hätten sich in den E-Mails des Nutzers keine Hinweise auf Änderungen an den Zahlungsmethoden oder andere verdächtige Vorgänge gefunden. Der Apple Support habe zudem bestätigt, dass innerhalb der betreffenden Familienfreigabe nur der Organisator die Zahlungsmethode hinzufügen oder ändern könne.

Warum die fremde Kreditkarte angezeigt wurde und nach dem Entfernen erneut auftauchte, konnte Apple dem Nutzer bislang nicht erklären. Ob das kurz zuvor installierte Update auf iOS 27 mit dem Vorgang zusammenhängt, ist ebenso völlig offen.