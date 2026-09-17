Auch Apple hat keine Erklärung
Familienfreigabe: Unbekannte Kreditkarte gibt Rätsel auf
Nach dem Update auf iOS 27 kann es nicht schaden, einen kurzen Blick auf die im eigenen Apple Account hinterlegten Zahlungsmethoden zu werfen. Insbesondere Nutzer der Familienfreigabe sollten prüfen, ob dort weiterhin die erwarteten Zahlungsdaten eingetragen sind. Anlass für diesen Hinweis ist der Bericht eines Lesers, bei dem plötzlich eine unbekannte Kreditkarte aufgetaucht ist.
Wir gehen derzeit von einem Einzelfall aus. Vergleichbare Berichte liegen uns bislang nicht vor und ein Zusammenhang mit iOS 27 ist nicht belegt. Der betroffene Nutzer hatte sein iPhone allerdings kurz zuvor auf die neue Betriebssystemversion aktualisiert.
Die Zahlungseinstellungen bei der Familienfreigabe
Unbekannte Kreditkarte erscheint erneut
Der Leser verwaltet eine Familienfreigabe mit sechs Mitgliedern und hat dafür seine eigene Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegt. Ein Familienmitglied wollte wie gewohnt einen Kauf tätigen, wurde dabei jedoch plötzlich zur Eingabe der Prüfnummer einer völlig unbekannten Kreditkarte aufgefordert.
Die angezeigte Karte gehört dem Leser zufolge keinem Mitglied der Familiengruppe. Daraufhin hinterlegte er seine eigene Kreditkarte erneut und entfernte den unbekannten Eintrag. Der anschließende Kauf funktionierte problemlos. Wenig später sei die fremde Kreditkarte jedoch erneut als hinterlegte Zahlungsmethode erschienen.
Auch Apple hat bislang keine Erklärung
Der Leser hat den Vorgang anschließend gemeinsam mit dem Apple Support überprüft. Nach Angaben des Supports gebe es keine Hinweise darauf, dass der zugehörige Apple-Account kompromittiert wurde. Auch in der Einkaufshistorie seien keine unbekannten oder nicht autorisierten Käufe zu finden.
Ebenso hätten sich in den E-Mails des Nutzers keine Hinweise auf Änderungen an den Zahlungsmethoden oder andere verdächtige Vorgänge gefunden. Der Apple Support habe zudem bestätigt, dass innerhalb der betreffenden Familienfreigabe nur der Organisator die Zahlungsmethode hinzufügen oder ändern könne.
Warum die fremde Kreditkarte angezeigt wurde und nach dem Entfernen erneut auftauchte, konnte Apple dem Nutzer bislang nicht erklären. Ob das kurz zuvor installierte Update auf iOS 27 mit dem Vorgang zusammenhängt, ist ebenso völlig offen.
Muss leider immer noch selber zahlen. Leider keine fremde Kreditkarte da
Deinen Unmut kann ich verstehen. Geht mir genauso.
Ah, dann weiß ich nun wer am Dienstag gegen 7:30 Uhr versucht hat bei Apple (Apple.com/BILL) mit meiner Kreditkarte zu zahlen. Kein Scherz.
Karte gesperrt und erneuert, da ich keine Käufe bei/via Apple getätigt hatte.
Apple ist sooo sicher *nicht*
Vielleicht lohnt es sich unter diesen Umständen auch, die eigene Kreditkartenabrechnung etwas im Auge zu behalten. Wer weiß, in welchem Apple-Konto die eigene Karte jetzt als Zahlungsmittel hinterlegt ist…
Hab ein ähnliches Problem, allerdings schon vor 27:
PayPal war mal mein erstes Zahlungsmittel. Später weitere hinzugefügt. Dann PayPal gekündigt. Dieses Zahlungsmittel ließ sich einfach nicht entfernen. Apple hat dann einfach die nächste Kreditkarte benutzt. Vor nem Jahr hat dann meine Frau Ihr PayPal Konto hinzugefügt. Dieses ist jetzt mit meinem alten Konto verknüpft…(alte E-Mail adresse, die es gar nicht mehr gibt usw). Ich kann aber nicht festlegen was verwendet werden soll. Jetzt muss meine Frau alles bezahlen…Ist nicht sooo schlimm und wir kaufen eh fast nichts mehr aber trotzdem komisch das ganze. Wollte mich da auch schon mal bei apple melden aber die machen das so kompliziert jemanden zu erreichen, dass ich es einfach lasse und nur noch etwas kaufe wenn es sich wirklich lohnt.
Ich hatte ursprünglich bei iCloud+ eine Familienfreigabe für meine Frau. Sie konnte dort ihre eigene Zahlungsmethoden weiter verwenden, obwohl Käufe geteilt haben. Wir sind im Frühjahr auf AppleOne umgestiegen und haben noch unsere Eltern mit eingebunden.
Vor kurzem hatte meine Mutter dann eine fremde Kreditkarte in ihrem Account festgestellt, als sie das kaufen wollte und es nicht funktionierte. Das hat dann auch fehlgeschlagene Zahlungen über meine Kreditkarte ausgelöst und wir haben festgestellt, dass bei allen Familienmitgliedern jetzt meine (unvollständig hinterlegte) Kreditkarte als einzige Zahlungsoption angezeigt ist.
Finde ich nicht so geil, dass es zuvor bei der geteilten iCloud+ trotz Kauffreigabe noch getrennt funktioniert hat und jetzt nicht mehr.
Erinnert mich daran, dass ich vor einigen Jahren online ein refurbed iPhone gekauft hatte. Wie sich später rausstellte, ein Austauschgerät, das in den USA im Einsatz war. Nach Inbetriebnahme hatte ich auf dem Gerät eine Apple Kreditkarte im Wallet, die sich nicht löschen ließ. Auch an der Genius Bar war man ratlos.
Ich habe heute unerwartet eine E-Mail von Apple (kein Spam) erhalten, dass ein Wiederherstellungskontakt aus meinem Account entfernt wurde, obwohl eigentlich alles passt. Der Support hat sich per Remote-Zugriff auf mein iPhone geschaltet, war anschließend aber ebenfalls ratlos. Sicherheitshalber habe ich mein Passwort mit der Option „Von allen Geräten abmelden“ geändert.
Läuft bei denen gerade ;)
Krass, bei mir ist eine unbekannte Karte im Wallet
Bei meiner Familienfreigabe ist bei Apple Music auf meinem Account das Profi meiner Frau hinterlegt. Warum? Keine Ahnung. Kann ich auch nicht änder …