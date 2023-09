Hessen und Bayern wählen: Wahl-O-Mat und WahlSwiper helfen entscheiden

Sowohl in Hessen als auch in Bayern wird noch in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. In beiden Bundesländern fällt die Wahl auf den 8. Oktober 2023 – findet also in 34 Tagen statt.

Un die Wahlberechtigten können sich auch dieses Jahr wieder bei der Entscheidungsfindung zur Hand gehen lassen. Zum einen bietet sich die noch recht junge WahlSwiper-Applikation für Wechselwähler an und hilft dabei Schnittmengen mit den zur Wahl stehenden Parteien zu finden. Zum anderen steht die neue Ausgabe des Wahl-O-Mat in den Startlöchern.

Wahl-O-Mat ab Donnerstag

Der Wahl-O-Mat existiert als digitales Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung seit nunmehr 20 Jahre und fordert Parteien zur Beantwortung von 38 Thesen auf.

Die selben Thesen werden dann auch den Nutzern der Wahl-O-Mat-App vorgelegt, die diese dann mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ beantwortet müssen. Anschließend zeigt die Wahl-O-Mat-App mit welcher der antretenden Parteien die größte Übereinkunft besteht.

Zur Landtagswahl in Hessen wird der Wahl-O-Mat an dem 7. September bereitstehen.

Auf die Landtagswahl in Bayern soll die App ab dem 13. September vorbereitet sein.

WahlSwiper ab sofort

Der konkurrierende WahlSwiper, ein Projekt von Politikwissenschaftlern der Universität Freiburg, kann ab sofort zur Entscheidungsfindung in Hessen und Bayern eingesetzt werden.

Im WahlSwiper werden 37 politisch kontroverse Fragen thematisiert, die alle von kleinen Erklärvideos flankiert werden und den WahlSwiper so etwas zugänglicher machen sollen.

Der WahlSwiper existiert als gemeinnütziges Angebot schon seit 2017 und verzeichnet zu den Wahlen in Hessen und Bayern seinen 31. beziehungsweise 32. Einsatz. Der WahlSwiper steht als App zur Verfügung, kann auf der Webseite voteswiper.org aber auch im Web durchgeführt werden.

Beide Apps bieten sich hervorragend als Diskussionsgrundlage für Gespräche mit politisch interessierten Freunden in Kneipe und Park an.