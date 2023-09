„FineWoven-Cases“ für die neuen iPhones: 10 Farben geplant

Die anstelle der bislang von Apple angebotenen Lederhüllen für das iPhone erwarteten „FineWoven-Cases“ hatten wir ja bereits zum Thema. Übers Wochenende sind nun neue Hinweise diesbezüglich aufgetaucht. So plant Apple offenbar, die neuen und mit MagSafe kompatiblen Hüllen in zehn verschiedenen Farben anzubieten und will passend dazu auch Apple-Watch-Armbänder aus dem gleichen Material anbieten.

Die Infos stammen von einem auf Twitter/X als Kosutami auftretenden Apple-Sammler und -Fan, der bereits in der Vergangenheit mit zutreffenden Vorabinformationen zu neuen Apple-Produkten aufwarten konnte. Die dahinter stehenden Quellen scheinen zumindest teilweise direkt im Umfeld der asiatischen Apple-Zulieferer und -Produktionsbetriebe angesiedelt.

Mit einem Blick auf die zehn „FineWoven-Farben“ von Apple verbunden wird hier auch nochmal der Materialmix erwähnt, auf den wir bereits in unserem ersten Bericht zu den neuen Hüllen aufmerksam gemacht haben. Im Kontrast zu der jeweils helleren Rückseite der Hüllen steht ein dunklerer, an Apples iPhone-4-Bumper erinnernder rundumlaufender gummiähnlicher Streifen.

„Bilder zeigen Fakes der echten Cases“

Der Name „FineWoven“ sei als Bezeichnung für das von Apple künftig anstelle von Leder verwendete Material mittlerweile so gut wie sicher. Auch solle man sich von den in der vergangenen Woche gezeigten Bildern der neuen Hüllen nicht verunsichern lassen. Die hier erkennbaren Fehler und Ungenauigkeiten seien darauf zurückzuführen, dass es sich bei den gezeigten Hüllen nicht um Originale handle, sondern um die ersten bereits vor der offiziellen Ankündigung der Hüllen verfügbaren Fake-Produkte. Chinesische Drittanbieter würden diese auf Basis von Informationen anfertigen, die sie bei den offiziellen Vertragspartnern von Apple käuflich erwerben.

Klarheit diesbezüglich haben wir in einer guten Woche. Apples iPhone-Event 2023 wurde bereits für den 12. September, also für nächsten Dienstag angekündigt.