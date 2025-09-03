iOS 26: Die Beta geht in eine weitere Runde

Apple tanzt in diesem Jahr dann doch aus der Reihe. Eigentlich sah alles danach aus, als würde der iPhone-Hersteller wie bereits in den vorangegangenen sieben Jahren erneut mit acht Beta-Versionen von iOS 26 auskommen, bevor dann am Tag der iPhone-Präsentation mit dem sogenannten Release-Candidate dann die finale Blaupause für die neue iOS-Version veröffentlicht wird. Gestern Abend ist nun aber doch noch eine neunte Testversion für Entwickler erschienen, auf die in der Nacht auch die sechste Public-Beta-Version von iOS 26 gefolgt ist.

Es ist davon auszugehen, dass Apple mit der neuen Vorabversion Fehler beseitigt hat, die keinen Aufschub geduldet haben. Allerdings scheinen auch mit diesem zusätzlichen Update längst nicht alle Probleme im Zusammenhang mit den kommenden Versionen der Apple-Betriebssysteme behoben zu sein.

Bereits über die letzten Vorabversionen hinweg haben sich noch zahlreiche kleinere Grafikprobleme gezeigt und auch die deutsche Sprachanpassung hat selbst in der neuesten Beta-Version noch einige Macken. Ärgerlich ist auf jeden Fall, dass die Fehler zum Teil schon bei sehr frühen Beta-Versionen gemeldet wurden, Apple diese Berichte bislang aber ignoriert hat.

Nur noch 6 Tage bis zum iPhone-Event

Auch wenn die neuen Versionen von iOS, iPadOS und macOS grundsätzlich schon sehr gut auf den jeweiligen Geräten laufen, dürften die zuständigen Entwickler-Teams bei Apple diese Woche noch jede Menge Überstunden machen, um bis zur Freigabe des sogenannten Release Candidate nächste Woche alle offenen Baustellen zu beseitigen.

Normalerweise wird die RC-Version im Anschluss an die Ankündigung der neuen Geräte, also am Dienstag Abend, verteilt. Wenn Apple sich beim Zeitablauf darüber hinaus an den vergangenen Jahre orientiert, ist mit der finalen Freigabe von iOS 26 und Co. für alle Nutzer zu Beginn der 38. Kalenderwoche zu rechnen, wahrscheinlich direkt am Montag, dem 15. September.