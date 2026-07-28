Dem Heat it stellen wir hervorragende Noten aus, wenn es um das „Heilen“ von Insektenstichen geht. Das Gerät hat aus unserer Sicht allerdings einen Nachteil: Es ist so klein, dass es leicht verloren geht oder verlegt wird (wie aktuell geschehen). Daher haben wir uns jetzt für einen BiteX von Beurer als Alternative entschieden. Aktuell lassen sich beide Geräte zu Preisen zwischen 22 und 23 Euro bei Amazon bestellen.

Den Begriff „Heilen“ setzen wir bewusst in Anführungszeichen, weil er medizinisch nicht ganz zutreffend ist. Solche Geräte lindern vor allem den Juckreiz und können auch Schwellungen reduzieren.

Die Wirkung gegen den Juckreiz gilt als gut belegt und wird von Fachleuten bestätigt. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie beispielsweise erklärt dies wie folgt:

Ein kurzer Hitze-Impuls verhindert, dass der Körper den juckreizfördernden Eiweißstoff Histamin als Reaktion auf den Mückenstich ausschüttet. Gleichzeitig zersetzt die Hitze den Speichel der Mücke am Einstich. Die lokale Wärme wirkt somit einer Produktion von Histamin entgegen und verhindert folglich Schwellung und Juckreiz.

Wer schon mal ein solches Gerät benutzt hat, dürfte entsprechend positive Erfahrungen gemacht haben. Die Wirkung ist nicht auf gewöhnliche Stechmücken begrenzt. Die Insektenstichheiler lassen sich auch nach Stichen oder Bissen von Bremsen und Wespen einsetzen.

Heat it: Kompakt für unterwegs

Der Heat it wird über USB-C mit dem iPhone verbunden und über eine zugehörige App bedient. Darüber lässt sich die Behandlungsdauer an die Empfindlichkeit der Haut anpassen. Insbesondere bei Kindern muss man hier vorsichtig sein.

Amazon bietet den Heat it heute noch für 22,49 Euro an. Der reguläre Preis für das kleine Zubehör liegt bei 29,95 Euro.

BiteX: Geht nicht so leicht verloren

Beurer hat gleich mehrere verschiedene Insektenstichheiler im Programm. Hier haben wir uns jetzt für deren Topmodell BiteX Max Deep Black entschieden. Da das Gerät auf dem Balkon oder im Garten bleibt, spielt die Größe keine Rolle. Dafür ist es schneller griffbereit und geht nicht so leicht verloren.

Der BiteX Max Deep Black ist aktuell für 22,99 Euro statt 44,99 Euro zu haben und ist mit einem integrierten Akku ausgestattet. Das Gerät verfügt über zwei Programme mit unterschiedlicher Behandlungsdauer. Optional lässt sich eine größere Heizfläche aktivieren. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine integrierte Leuchte.