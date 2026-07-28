Soforthilfe gegen Juckreiz
Heat it oder BiteX: Zwei Insektenstichheiler im Angebot
Dem Heat it stellen wir hervorragende Noten aus, wenn es um das „Heilen“ von Insektenstichen geht. Das Gerät hat aus unserer Sicht allerdings einen Nachteil: Es ist so klein, dass es leicht verloren geht oder verlegt wird (wie aktuell geschehen). Daher haben wir uns jetzt für einen BiteX von Beurer als Alternative entschieden. Aktuell lassen sich beide Geräte zu Preisen zwischen 22 und 23 Euro bei Amazon bestellen.
Den Begriff „Heilen“ setzen wir bewusst in Anführungszeichen, weil er medizinisch nicht ganz zutreffend ist. Solche Geräte lindern vor allem den Juckreiz und können auch Schwellungen reduzieren.
Die Wirkung gegen den Juckreiz gilt als gut belegt und wird von Fachleuten bestätigt. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie beispielsweise erklärt dies wie folgt:
Ein kurzer Hitze-Impuls verhindert, dass der Körper den juckreizfördernden Eiweißstoff Histamin als Reaktion auf den Mückenstich ausschüttet. Gleichzeitig zersetzt die Hitze den Speichel der Mücke am Einstich. Die lokale Wärme wirkt somit einer Produktion von Histamin entgegen und verhindert folglich Schwellung und Juckreiz.
Wer schon mal ein solches Gerät benutzt hat, dürfte entsprechend positive Erfahrungen gemacht haben. Die Wirkung ist nicht auf gewöhnliche Stechmücken begrenzt. Die Insektenstichheiler lassen sich auch nach Stichen oder Bissen von Bremsen und Wespen einsetzen.
Heat it: Kompakt für unterwegs
Der Heat it wird über USB-C mit dem iPhone verbunden und über eine zugehörige App bedient. Darüber lässt sich die Behandlungsdauer an die Empfindlichkeit der Haut anpassen. Insbesondere bei Kindern muss man hier vorsichtig sein.
Amazon bietet den Heat it heute noch für 22,49 Euro an. Der reguläre Preis für das kleine Zubehör liegt bei 29,95 Euro.
BiteX: Geht nicht so leicht verloren
Beurer hat gleich mehrere verschiedene Insektenstichheiler im Programm. Hier haben wir uns jetzt für deren Topmodell BiteX Max Deep Black entschieden. Da das Gerät auf dem Balkon oder im Garten bleibt, spielt die Größe keine Rolle. Dafür ist es schneller griffbereit und geht nicht so leicht verloren.
Der BiteX Max Deep Black ist aktuell für 22,99 Euro statt 44,99 Euro zu haben und ist mit einem integrierten Akku ausgestattet. Das Gerät verfügt über zwei Programme mit unterschiedlicher Behandlungsdauer. Optional lässt sich eine größere Heizfläche aktivieren. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine integrierte Leuchte.
Hi. Benutze Heat it seit 3 Jahren und bin voll zufrieden. Rechtzeitig angewendet ist es der Game-Changer. TOP
Heat it ist super. Einfach zu Handhaben und schön klein. Die App ist auch gut und einfach gemacht. Habe es immer am Schlüsselbund mit dabei. Hilft auch gegen Grieben an der Lippe.
Der Beurer ist so groß das man ihn nicht immer dabei hat.
Der Heat-IT ist am Schlüsselbund und somit in mindestens 90% der Fälle dabei
Gibt auch kleinere, aber ich habe bewusst den großen gekauft ohne Smartphone Nutzung, das auch meine Eltern den nutzen können.
Mein heatit hängt seit über einem Jahr am Hausschlüssel. Und der sitzt so fest im Halter, dass es mich wundert, dass der verloren geht…
Habe mir vor ein paar Wochen von Beurer einen für 20 € bei Amazon gekauft hat auch Licht aber dafür Batterien. kann nur positives berichten.
Danke, hab den BiteX mal mitgenommen :)
Team heat it – Einfach mega!
Heat it hängt am Schlüsselbund.
Ich frag mich immer noch warum die dinger so teuer sind. Ich nehme einfach ein Feuerzeug, das geht wenn die Kappe vorne kurz warm wurde genau so und kostet nix weil es ein Werbegeschenk war.
Die Frage ist, wie heiß wird das Feuerzeug dieser Stichheiler 50.
«Der Heat it wird über USB-C mit dem iPhone verbunden und über eine zugehörige App bedient. »
Frage: Wozu braucht man die App? Nur ins iPhone einstecken und an Stichwunde legen genügt nicht? Muss noch die App aktiviert werden?
Danke für eine kurze Antwort, Chrigu
Wurde da die eigene Schwäche dem Heat It zum Nachteil gereicht? Ran an das Schlüsselbund und gut ist.
Auch von mir riesigen Dank an Team HeatIt: Immer dabei am Schlüsselbund (dank geringer Größe), App ist super bedienfreundlich trotz der vielen Optionen (Länge der Hitze, empfindliche Haustelle, Kinder etc.). Und die App startet vollautomatisch nach Einstecken des Sticks. Ihr habt da echt ein Runum-Zufrieden-Paket hingelegt.
Keine Ahnung, wie das medizinisch funktioniert. Aber meine Erfahrung ist, dass die Hitzebehandlung den Juckreiz für etwa 24 Stunden unterbindet. Sollte er danach wiederkommen, hilft einfach eine weitere Hitzebehandlung (meine Theorie ist ja, dass die Nervenenden dabei einfach unempfindlich gemacht werden – aber am Ende ist es egal, es funktioniert einfach).