Handyfreie Zonen: Bildungsministerin Prien will Debatte zur Gerätenutzung anstoßen

Die neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien (CDU), will das Thema digitale Geräte im Schulalltag neu aufrollen. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk kündigte sie an, eine wissenschaftliche Expertenkommission einzuberufen, die Empfehlungen zum Umgang mit Handys und Bildschirmzeiten bei Kindern und Jugendlichen erarbeiten soll.

Bundesministerin Karin Prien | Bild: Dominik Butzmann / photothek

Hintergrund sei eine wachsende Sorge um Konzentrationsprobleme und gesundheitliche Auswirkungen durch übermäßige Gerätenutzung. Prien stellte klar, dass sie vor allem für Grundschulen „Schutzräume“ schaffen wolle, in denen Kinder ohne soziale Medien und digitale Kommunikation auskommen. Gleichzeitig betonte sie die Bedeutung von Medienkompetenz und Erziehung zur digitalen Mündigkeit.

Bildungsdefizite und soziale Herkunft

Inhaltlich sieht Prien erhebliche Schwächen im deutschen Bildungssystem. Besonders kritisch sei der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg – laut Prien sei dieser in Deutschland stärker ausgeprägt als in anderen demokratischen Ländern. Sie forderte, Kinder frühzeitig besser auf die Schule vorzubereiten und Eltern stärker in ihre Erziehungsverantwortung einzubinden. Eine engere Verzahnung von Kita, Grundschule und Hilfsangeboten gehöre daher zu ihren zentralen politischen Vorhaben. Auch das Startchancenprogramm soll weiterentwickelt und um Sprachförderangebote ergänzt werden.

Föderale Grenzen und neue Bildungsziele

Trotz der begrenzten Zuständigkeiten des Bundes will Prien durch Kooperationen mit Ländern und Kommunen zentrale Impulse setzen. Die Verlängerung von Fristen zur Investition in den Ganztag, ein neues Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz sowie ein überarbeiteter Digitalpakt gehören zu den ersten Schritten. Ziel sei es, sich auf gemeinsame, strategisch messbare Bildungsziele zu verständigen. Der Bund könne dabei nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit Forschung und Konzeptentwicklung unterstützen.

Prien im DLF-Interview