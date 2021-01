Hands-on mit dem HomeKit-Thermometer von Zeyue

Mit der H-Version seines Thermo-Hygrometers bietet der chinesische Hersteller Zeyue eine vergleichsweise günstige Kombi aus Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit HomeKit-Anbindung an. Besonders gut gefällt uns dabei der große und gut ablesbare E-Ink-Bildschirm des Geräts.

Den üblichen Bluetooth-Hinweis müssen wir vorweg allerdings loswerden. Für die HomeKit-Einbindung und den vollen Funktionsumfang ist eine Bluetooth-Verbindung zu einem HomeKit-Repeater erforderlich, beispielsweise ein Apple TV oder ein HomePod. Überlegt zuvor also, ob ein solches Gerät in Reichweite zum Wunschort verfügbar ist, ansonsten könnt ihr über HomeKit nicht ortsunabhängig auf das Thermometer zugreifen, sondern nur dann, wenn das iPhone sich in Bluetooth-Reichweite befindet.

Die HomeKit-Anbindung erfolgt wie gewohnt durch eine Scan des auf der Geräterückseite und im beiliegenden Handbuch aufgeklebten QR-Codes. Anschließend zeigt das Gerät seine Messwerte nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in HomeKit-Apps an oder kann per Siri abgefragt werden.

Die für den Betrieb benötigte CR2430-Batterie ist im Lieferumfang enthalten und soll laut Hersteller bis zu zwölf Monate halten – die tatsächliche Laufzeit dürfte stark von der Qualität der Bluetooth-Anbindung abhängen. Der Wechsel erfolgt über eine hinter dem ausklappbaren Standfuß versteckte Klappe.

Das „Zeyue Bluetooth Thermo-Hygrometer H-Version“ kann wahlweise aufgestellt oder an einer Wand befestigt werden. Die mitgelieferte Klebehalterung hält das Gerät dabei magnetisch. Der Bildschirm des Thermometers misst im Durchmesser 5,5 Zentimeter und lässt sich dankt der genutzten E-Ink-Technologie sehr gut auch dann ablesen, wenn man von der Seite und nicht frontal auf das Gerät blickt.

Der Verkaufspreis für das HomeKit-Thermo-Hygrometer von Zeyue liegt in der Regel bei knapp 30 Euro. Aktuell ist das Gerät mit 5 Prozent Preisnachlass für 28,50 Euro erhältlich.