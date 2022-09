HomePod mini: Wenn kein Radio geht, alle HomePods zurücksetzen

Apples HomePods hatten in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme mit der Wiedergabe von Radiosender. In der Regel lag hier allerdings kein Fehler auf Nutzerseite vor, sondern man musste warten, bis Apple oder in diesem Fall TuneIn als Partner das Problem von ihrer Seite aus behoben hatten.

Konkret äußert sich der Fehler so, dass nach dem Update auf die neuesten Softwareversionen von Apple weder Radio noch Apple Music auf dem HomePod beziehungsweise dem HomePod mini wiedergegeben werden können. Falls mehrere HomePods in Verwendung sind, tritt der Fehler bei allen HomePods auf. Beheben lässt sich das Problem dann offenbar nur, indem man sämtliche vorhandenen HomePods zurücksetzt .

Ein kurzer Service-Hinweis für Besitzer der HomePod-Lautsprecher von Apple. Zumindest teilweise gibt es wohl im Anschluss an die letzten von Apple veröffentlichten Updates Probleme mit der Musikwiedergabe und dem Radioempfang. Anders als sonst scheint sich der Fehler diesmal aber nicht von alleine zu korrigieren, sondern betroffene Nutzer müssen in den sauren Apfel beißen und ihre HomePods auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Insert

You are going to send email to